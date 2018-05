Málaga se rebela contra la sentencia de La Manada

Málaga se ha volcado este jueves a mediodía para mostrar su apoyo a la joven de 18 años que sufrió abusos sexuales por parte de los cinco miembros de 'La Manada'. La manifestación, convocada por el Sindicato de Estudiantes y la plataforma feminista Libres y Combativas, han reunido centenares de personas, entre las que no solo había estudiantes de Bachillerato y de la Universidad. Padres, madres, abuelas y abuelos se han sumado a la causa.

Los manifestantes han mostrado su rechazo y total desacuerdo con la sentencia tomada por el juez para los presuntos violadores. Durante la marcha se han podido leer pancartas con frases como: "seríamos más si no las hubieran matado", "hermana, yo sí te creo", "no es no", "consentir no es dejar, es violación".

Han recorrido las calles del centro de la ciudad, teniendo su principal concentración en la plaza de la Constitución, entre gritos de: "aquí están, estas son las de la revolución", "que viva la lucha de las mujeres", y el que más alto se ha escuchado: "tranquila, hermana, aquí está tu manada".

Claudia, una joven manifestante, lanza el siguiente mensaje: "Quiero transmitir que todos seamos iguales, que no nos desprecien más a las mujeres. Que toda la sociedad esté con nosotras y no nos utilicen".

Además, detrás de todos ellos había un grupo de mayores que han querido reivindicar la revalorización de las pensiones y la recuperación económica tras la crisis.