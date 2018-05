Sindicatos sanitarios preparan movilizaciones ante la falta del Plan Verano

­La plataforma intersindical compuesta por CCOO, UGT, CSIF, Satse, Sindicato Médico y USAE se reunió ayer con la Delegación provincial del Gobierno andaluz, un encuentro en el que los sindicatos no obtuvieron cifras ni fechas sobre cómo se va a abordar la sanidad malagueña este verano y, a pesar del firme compromiso por parte de la institución pública de contratar y no cerrar quirófanos, el sector ha elaborado un calendario de movilizaciones por si fuera necesario recurrir a él.

Con concentraciones previstas para los días 6 y 13 de junio en los centros de salud y una manifestación para el día 21 de junio, los sindicatos respetan el plazo de la Delegación, que asegura que en este mes serán citados por parte de los centros sanitarios para ver cómo se plantea la época estival. «Aunque nos han dicho que la situación será similar a la del año pasado no tenemos ninguna certeza», explica UGT. Y es que el año pasado por esta fecha ya se habían llevado a cabo los primeros encuentros salvo en el Hospital de Ronda, que no contó con refuerzos. Para no excluir al interior, el hasta ahora denominado Plan Costa pasa a ser Plan Verano y se prevé que este año tenga condiciones similares al del año pasado. No cerrar camas, que haya sustituciones del personal y mantener la actividad quirúrgica.

Con un presupuesto de 21 millones de euros –cifra parecida a la del año pasado– los sindicatos temen que apurar los tiempos haga que los Médicos Internos Residentes que culminan ahora se coloquen en otros centros. En diversas ciudades ya están produciéndose los primeros contactos y según detalló el Sindicato Médico en Málaga este año la incertidumbre acecha a las urgencias hospitalarias.

También exigieron en el encuentro que se subsanen errores cometidos el año anterior como la falta de recursos en el Distrito Málaga o que se mejoren las condiciones laborales propuestas a la plantilla que entre en verano y se quedaría hasta diciembre. Con jornadas entre semana de cinco horas por las tardes y el resto en fines de semana, el colectivo demanda igualdad de condiciones con el resto de facultativos.

Otro de los puntos claves de este encuentro fue el refuerzo de personal en Atención Primaria que estaba previsto para finales del primer trimestre del año y que no se ha cumplido. Tras reforzar la plantilla con 88 empleados a finales de año, la segunda parte de este plan quedó paralizado, una pieza clave para los sindicatos y que la Delegación ha indicado que se realizará durante el semestre. Unos refuerzos que habrá que tramitar de manera simultánea con las sustituciones de verano. «Estamos igual que el año pasado pidiendo recursos», resumió el Sindicato Médico. La situación del Chare de Guadalhorce, la Oferta de Empleo Público o la falta de acciones sobre el tercer hospital son otros de los temas que se abordaron durante este encuentro.