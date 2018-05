Susana Díaz asegura que el tercer hospital saldrá a concurso este año

La consejera de Salud ya lanzó ese mensaje hace un mes

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dedicó ayer parte de su intervención en el Parlamento andaluz a uno de los temas de más actualidad en Málaga, la construcción del tercer hospital. Un nuevo centro que aseguró que saldrá a concurso en este ejercicio. Sus palabras refuerzan el compromiso que ya adquirió la consejera de Salud, Marina Alvárez, en abril cuando aseguró que la intención es «sacar a licitación la redacción del proyecto de obras antes de que acabe el año». Mientras tanto, y en palabras de Álvarez, la institución espera de cara a este verano el proyecto llevado a cabo por parte del grupo de expertos para que el Servicio Andaluz de Salud lo estudie.

Con un presupuesto estimado para su construcción de más de 200 millones de euros, durante la comisión parlamentaria, la consejera recordó que «el compromiso de la Junta de Andalucía con Málaga es fuerte y firme».

Otra de las promesas de los últimos meses por parte de la institución pública para la construcción del gran hospital, que contará con 800 camas y estará equipado con la última tecnología, es que su construcción se realizará en un plazo de seis años. Una fecha que arrojó la consejera Marina Álvarez y que hizo que el pleno del Parlamento andaluz exigiera hace dos semanas la construcción del mismo en un plazo no superior a seis años a raíz de una proposición no de ley del PP-A que contó en este punto con los votos a favor de todos los partidos salvo de Podemos, que se abstuvo en toda la iniciativa. Mientras tanto, en Málaga hace 25 años que no se construye una gran instalación hospitalaria, tal y como expuso el PP hace unos días sobre la situación de la sanidad malagueña, y se mantiene a la cola en varios puntos de este ámbito como el número de camas por habitante.