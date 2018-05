Si Ana Karenina fuera de nuestro tiempo

La obra aborda asuntos como los vientres de alquiler o la eutanasia

Dicen que cuando al escritor William Faulkner le preguntaron cuáles eran las tres mejores novelas de todos los tiempos no lo dudó y respondió: «Ana Karenina, Ana Karenina y Ana Karenina».

También la obra maestra de Tolstoi ha marcado a la escritora e historiadora malagueña Presina Pereiro, hasta el punto de imaginar en su última novela, El otro lado del cristal (ediciones Alféizar), cómo habría sido la vida de Ana Karenina de vivir en el siglo XXI y no en el XIX.

«Mi novela preferida es Ana Karenina, los maestros rusos me encantan. Estaba releyendo el libro y me dije: ¿Qué le plantearía ahora a esta mujer?», explica la autora. La respuesta a esa pregunta es esta obra policiaca, una de las finalistas del III Premio Alféizar de Novela en la que, paradójicamente, la sombra de Ana está presente pero la gran protagonista no aparece: «Ana ha desaparecido, lo que sabemos de ella es a través de las opiniones de los demás personajes. Ignoramos dónde está y lo que le ha pasado, eso se desvela al final», advierte.

En la investigación toma las riendas la inspectora de policía Manuela Fernández, un nombre que, señala la autora, es un pequeño guiño familiar: «Un homenaje a mi suegro, que se llamaba Manuel Fernández».

La acción de El otro lado del cristal no tiene lugar entre San Petersburgo y Moscú, como en la obra de Tolstoi, sino en una ciudad española sin determinar, «extrapolable a cualquiera» y ante la ausencia de la protagonista, quien se convierte en la narradora, excepto en un capítulo, es una niñera francesa, hispanista, que trabaja en casa de Ana.

Como destaca Presina Pereiro, le gusta que sus personajes tengan «mucha vida interior, que sean profundos y te hagan pensar en la persona».

Alejada de palacios, grandes nevadas y amores románticos fatídicos, la Ana del siglo XXI perfilada por la escritora malagueña es una persona culta e inquieta, que ha estudiado en Londres y que está casada con un político.

Y entre los temas presentes en esta novela, en absoluto decimonónica, asuntos tan contemporáneos como el lesbianismo, la eutanasia o los vientres de alquiler. «Todos esos temas son nuevos con respecto a Tolstoi, a los que se enfrentaría una Ana Karenina en la sociedad actual», apunta.

La novela, que la autora subraya que es muy femenina, está escrita con un estilo claro, al que es muy afín Presina Pereiro, que confiesa que vive la escritura: «Hoy me he levantado a las cuatro de la mañana y me he quitado para venir a la entrevista, porque estoy escribiendo y corrigiendo una novela y la disfruto una barbaridad».

El pasado mes de noviembre la historiadora malagueña, especialista en la Málaga de Felipe II, publicó su segunda novela, Crónicas del mal amor, protagonizada por una esclava que existió en la realidad en la Málaga del último tercio del XVI. Esta obra le está deparando, aparte de la participación en seminarios universitarios y encuentros por toda España, una colaboración periódica en una revista para hispanos de Estados Unidos.

Además, esta incansable lectora y escritora tiene otras cuatro novelas a la espera de publicación... mientras su Ana Karenina afronta el cambiante siglo XXI.