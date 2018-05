Unas 200 personas protestan en el Centro al grito de "Málaga no se vende"

Unas 200 personas han secundado la protesta convocada por el movimiento 'Málaga no se vende' y se ha manifestado en la plaza de la Constitución a partir de las 12.00 horas de la tarde de hoy. Los asistentes, entre ellos muchos simpatizantes de La Invisible, han mostrado su rechazo a las políticas municipales impulsadas y al modelo de ciudad impulsado por el actual equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Málaga, y que, según los asistentes, no centran su atención en el ciudadano de a pie.

El título de la protesta ha sido, a la vez, el principal eslogan que han coreado los participantes en la protesta. "Málaga no se vende", "No al desalojo" y "Paco, comprende, Málaga no se vende", han sido algunos de los cánticos que se han escuchado.

También ha habido pancartas y voces contra la construcción del Hotel del Puerto en el dique de Levante. Entre los colectivos presentes, también han estado representantes de ´Salvar el Arraijanal´ y el ´Bosque Urbano Málaga". Después de media hora de concentración en la plaza de la Constitución, el tren de la protesta ha echado a andar para recorrer las calles del Centro Larios para acabar enfilando el Paseo del Parque. La protesta ha discurrido por la calle Granada, Casapalma, Cárcer, Álamos y la plaza de la Merced.