Japonés, un turista muy deseado

Al menos un total de 30.000 turistas japoneses visitaron en 2017 la Costa del Sol. Su estancia media durante este periodo es de 7 noches y un total de 223.000 pernoctaciones. Estas cifras se traducen en unos ingresos económicos altos que rondan los 2.064 euros por persona, lo que equivale a 300 euros por día

La Costa del Sol podría definirse como un destino vacacional que sabe cuidar de sus turistas. En esta ocasión, un turista cuya afluencia no es muy alta en la provincia, el japonés, se consolida como uno de los más importantes «a nivel cualitativo». «El mercado asiático en general aún no es muy importante a nivel cuantitativo ya que no tenemos vuelos directos y la conectividad es muy importante. Sin embargo, a nivel cualitativo, es un turista muy interesante», expresa Arturo Bernal, director general de Turismo Costa del Sol.

En este sentido,el turista nipón se presentan con un gran atractivo en el mercado español ya que son considerados «sensibles con la sostenibilidad2». «Dentro de la gama de turistas que nos interesa para cualificar nuestra cesta de clientes el japonés es uno de ellos. Es sostenible, sensible con la población, con el medioambiente, educado, con un alto nivel cultural y un nivel adquisitivo que les permite dejar altos ingresos», incide Bernal, que añade que «es el tipo de turista que todo destino quiere tener».

Por otro lado, los turistas nipones tienen una rutina de visitas que son muy positivas para la estacionalidad de la Costa del Sol. «Suelen venir en dos momentos puntuales del año. En febrero y marzo y después desde finales de septiembre hasta finales de noviembre. Que vengan en estas épocas del año nos ayuda mucho a complementar la estacionalidad de nuestros sector turístico», apunta Bernal.

En este sentido, la costa del Sol destaca sobre todo por un turismo de playa y sol, sin embargo, al turista japonés este tipo de turismo no es el que llama su atención. «No están interesados en este tipo de viaje. A ellos les gusta más el turismo cultural, de ocio e incluso de interior. Por eso las fechas en las que nos visitan son más idóneas para satisfacer sus motivaciones», asegura el director general.

El turista en cifras

El año pasado visitaron España casi 450.000 turistas japoneses de los cuáles, el 53% se concentraron en Cataluña, un 23% en Madrid, siendo ambas comunidades las que registran cifras más altas. Por su parte, Andalucía solo registró un 7% del total en 2017. La cifra de turistas que llegaron al territorio nacional es de 80 millones, representando el turista japonés el 0,5%.

En el caso de la Costa del Sol, se reciben anualmente al rededor de unos 30.000. En 2017 la estancia media de este tipo de viajero fue de 7,1 noches, generando un total de 223.000 pernoctaciones. En cuanto a ingresos económicos, el turista nipón tiene un gasto medio por persona de 2.064 euros, lo que equivale a 300 euros diarios. «Estas cifras son muy positivas. De media, cualquier turista en la Costa del Sol suele gastar diariamente al rededor de unos 50 euros, sin embargo, el viajero japonés gasta casi cinco veces más», destaca Bernal.

Plan Japón

Para aumentar el número de estos turistas en la provincia, Turismo Costa del Sol creó hace unos meses el Plan Japón. Con éste se pretende adaptar todos los recursos turísticos que existen en la provincia al turista japonés para fidelizarlo. Éste se ha implantado en municipios como Mijas, ronda, Nerja y Málaga. Como última novedad, este mes se han incluido Marbella, Antequera y el Caminito del Rey.

Éste se divide en dos actuaciones, por un lado protocolo y actuación ante el cliente y por otro lado, están las acciones específicas. «Tanto en ofertas, como señalética, lenguaje, cultura o información turística. No todos los japoneses saben hablar inglés, para ellos es un problema ya que no entienden muchas cosas, adaptarlas a su idioma es un primer paso para que se sientan cómodos», recalca Bernal.