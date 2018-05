25 años formando a grandes comunicadores

En 1992 se erigía la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, un espacio que ha estado desde entonces formando a miles de profesionales en los ámbitos del periodismo, la publicidad y la comunicación audiovisual. Tras 25 años adaptándose a las nuevas generaciones y el radical cambio al que se ha visto sometida la comunicación con la aparición de Internet y las nuevas tecnologías, esta facultad ha celebrado esta mañana su primer cuarto de siglo.

"Cuando llegué en 1992 a Málaga no existía Internet como tal, aún lo llamaban las autopistas inteligentes de la información. Tampoco existían los teléfonos móviles entonces ¿qué hacíamos por entonces? Pues mucho", ha asegurado Bernardo Díaz Nosti, ex decano de la facultad que ha sido reconocido junto a otros ex decanos durante el encuentro por su trabajo a lo largo de estos años.

Por aquél entonces, el ex decano ha asegurado que "los alumnos, que ahora forman muchos de ellos parte del profesorado, tenían poderes extraordinarios" ya que "leían". "El ambiente nos obligaba a estar a la altura de las circunstancias, poco a poco la tecnología iba avanzando y nosotros, irremediablemente con ella, despertando nuestro espíritu crítico", ha recalcado Díaz Nosti que además ha puntualizado que a partir de ahora "los próximos 25 años son muy importantes" ya que "se presenta un escenario radicalmente distinto" en el que, ha incidido que espera que "haya una regeneración ética".

Al igual que los decanos, el personal de Administración y los representantes de los estudiantes también han sido reconocidos por la institución. "Somos los valientes que escogimos nuestra profesión sin importarnos nada más", ha reconocido emocionada Dolores García, presidenta del consejo de estudiantes de la Facultad que ha sido reconocida por la institución durante este acto.

Con la misma valentía subía al escenario la intervención más esperada de la mañana. La periodista, abogada y activista por los derechos de la mujer, la infancia y la libertad de prensa en la República Democrática del Congo, Caddy Adzuba ha dedicado unos minutos no solo ha explicar cuál es su trabajo como periodista en el Congo, sino que además, ha destacado cuál es la "deplorable situación" de las mujeres congoleñas.

"Mi país se encuentra en un contexto de guerra en el que se violan los derechos humanos, hay violencia sexual, hacia el cuerpo de la mujer que se transforma en un arma de guerra, de ahí mi interés por crear una asociación para reflejar la presencia de la mujer en la sociedad, las injusticias que se cometen con ellas y sobre todo, poner en valor aquellas que pertenecen a los medios", ha señalado Adzuba cuyo principal objetivo como periodista congoleña es reflejar las injusticias a las que las mujeres se someten en su país.

La congoleña, que está amenazada de muerte desde que denunció la violencia sexual que sufren las mujeres en su país, ha contado su experiencia en Radio Okapi, donde denuncia dichas torturas y violaciones de las que son víctimas las mujeres y niñas congoleñas. "Margarita fue una mujer a la que los rebeldes secuestraron junto a sus hijos. Al chico lo quisieron obligar a violar a su madre y cuando éste se negó, lo mataron. Ella y las niñas sufrieron violencia sexual ya que les introdujeron botellas quemadas, palos de madera y otros objetos en la vagina. Más tarde, Margarita fue colgada y sirvió de cenicero a los rebeldes que la alimentaron durante cuatro días. Ella solicitó tras este tiempo ver a sus hijos a quienes echaba de menos cuando los rebeldes le dijeron que durante aquél tiempo qué pensaba que había estado comiendo. Si, aquellos niños habían servido de alimento a su madre que más tarde, cuando la entrevisté, estaba en shock y finalmente, murió", ha explicado Adzuba apenada la historia de "una de muchas" mujeres del Congo.

Adzuba ha estado a punto de morir asesinada en dos ocasiones y tiene en la actualidad protección de Naciones Unidas. Su valentía y compromiso la han hecho merecedora de diversos reconocimientos como el de Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2014. A estos reconocimientos se ha sumado hoy el del aula de radio de la Facultad de Comunicación "Aula de Radio Caddy Adzuba", que desde hoy llevará su nombre. Un nombre que representa la valentía, la libertad de prensa y la libertad de la mujer.

En este sentido, la presencia de la mujer en la sociedad y su importancia y participación en el mundo del periodismo también ha sido uno de los ejes principales de este encuentro. "El 75% de nuestros casi 2.000 alumnos son mujeres, factor que debe tenerse en cuenta para reconocer la presencia femenina en el sector de la comunicación", ha incidido la decana de la Facultad de Comunicación, Inmaculada Postigo.

Asimismo, ésta ha destacado la importancia de continuar desde la Universidad "el desarrollo de los alumnos de la comunicación" para que "se conviertan en servidores públicos" e impedir que la "precariedad lleve a la autocensura laboral".