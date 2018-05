Bomberos apagan un fuego en Campanillas que tenía atrapada una familia

Una dotación de bomberos del parque de Teatinos intervino la pasada noche para apagar un fuego en la calle Ramírez Arcas, de Campanillas, que calcinó dos coches aparcados en la vía y aisló a una familia de la vivienda cercana, que se vio cercada por las llamas y que afectaron a la fachada.

El fuego se produjo en un coche aparcado en la calle Ramírez Arcas, por lo que los vecinos de la vía llamaron a los bomberos, que desplazaron el dispositivo habitual desde el parque de Teatinos, el mas cercano al lugar del incidente. La dotación de bomberos tardó unos 12 minutos en llegar a la calle del incendio, que se había extendido a un coche cercano y, debido a su virulencia, estaba afectando a la fachada de la vivienda vecina.

La intervención de los bomberos logró sofocar el fuego, liberando a la familia que vivía en la casa vecina y que no podía salir de su vivienda por las llamas que había en su puerta. Finalmente, el fuego fue controlado y la familia afectada no sufrió ningún daño personal. No obstante, la llegada de los bomberos fue recibida por quejas de los vecinos, que increparon a los que se desplazaron a la zona por el tiempo de espera hasta que llegaron al incendio.

Fuentes del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) criticaron que el parque de bomberos de Campanillas lleve cerrado desde 2010, lo que obliga a los bomberos de Teatinos a cubrir ese área, con tiempos de respuesta que superan los 10 minutos.