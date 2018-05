La Junta venderá el Palacio de la Tinta y hará un nuevo edificio administrativo

La construcción de un nuevo edificio administrativo para acoger las sedes dispersas que la Junta de Andalucía tiene por Málaga propiciará que el gobierno andaluz ponga a la venta el Palacio de la Tinta, antigua sede de la Confederación Hidrográfica del Sur, edificio histórico que ahora se encuentra casi deshabitado y ocupado por un reducido número de funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente. Para la construcción del nuevo edificio, la Junta invertirá 17,5 millones de euros y albergará las delegaciones de las consejerías de Fomento y Vivienda y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y permitirá un ahorro anual de 900.000 euros en alquileres.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, informó ayer en Málaga de que las obras de construcción serán adjudicadas en septiembre u octubre y se iniciarán antes de que finalice este año, con un plazo de ejecución de treinta meses. El nuevo edificio, ubicado en la avenida Ortega y Gasset de la capital malagueña, tendrá ocho plantas de altura y cuatro plantas de sótano, una superficie total de 13.850 metros cuadrados y capacidad para unos quinientos empleados públicos. El inmueble pretende facilitar los trámites a los ciudadanos y se construirá con criterios de eficiencia energética, además de cuidarse la durabilidad de los materiales, la facilidad de mantenimiento o las condiciones climáticas, de iluminación o de ventilación.

Entre los departamentos que acogerá se encuentran algunos de Medio Ambiente que tienen ahora su sede en el Palacio de la Tinta, un edificio que la Junta quiere «liberar» para trabajar junto al Ayuntamiento de Málaga en «ver su destino». La intención de la Junta es «enajenar» el Palacio de la Tinta y por tanto «hacer una recalificación para su venta posterior», según Montero, que recordó que este edificio «tiene que conservar sus fachadas, pero tiene una gran superficie en una zona importante de la ciudad».

Respecto al edificio de la antigua sede central de Correos en Málaga, propiedad de la Junta, que ha solicitado que se recalifique para uso hotelero, la consejera aseguró que no han «tenido respuesta» del Ayuntamiento pese a que «hace más de cuatro meses se remitió toda la documentación» para dicha petición. La titular de Hacienda pidió al Ayuntamiento que, «si no comparte que tenga otros usos el edificio, lo diga y justifique su negativa», porque hay «grupos inversores interesados en la adquisición del edificio, que puede ser una fuente financiera para proyectos históricos de la Junta para el futuro de la ciudad».

Respuesta municipal

El concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, respondió a la consejera de Hacienda criticando que la Junta «no se ha sentado a hablar» de este inmueble para estudiar el cambio a uso de equipamiento hotelero y «clarificarlo», asegurando que el Consistorio «ha hecho sus deberes». Pomares, que aclaró que el proyecto fue presentado por la Junta «a finales de febrero», aseguró que quien modifica o no el uso de cualquier edificio público es el Consistorio, que «es el que tiene la potestad» pero «para eso la ciudad quiere saber que obtiene también a cambio».

Así, explicó que si un edificio público deja de serlo para privatizarlo «se quiere saber qué equipamiento recibe a cambio y eso es lo que hace falta». Es más, dijo que el Ayuntamiento pasó un listado a la Junta «y aún no nos ha contestado de esas posibilidades de cambio por pasar a uso hotelero».

Pomares aclaró que «el expediente está en lo alto de la mesa para que nosotros lo tramitemos» y «nos hizo hacer una carta con un listado de posibles parcelas pero es que la Junta no nos ha contestado ni informalmente». «Eso no ha ocurrido, nosotros hemos hecho nuestros deberes pero ellos no se han sentado a comunicarle a ciudad que es lo que le ofrece a cambio de vender el edificio de correos», apostilló.

A juicio de Pomares, se trata de una «simple reunión para terminar esa cuestión y así tengamos una razón e interés general». «Cuál es el interés para la ciudad... eso es lo que la consejera no ha dicho, ni ella ni su equipo», lamentó, insistiendo, por ello, en que «falta un paso previo para que nosotros encontremos una razón de interés general para tramitar un cambio de uso de hotel».

Sobre el edificio del Palacio de la Tinta, Pomares aclaró que no han tenido ninguna reunión al respecto con la Junta. «Dicen que están recibiendo ofertas y que lo están enseñando pero con nosotros la Junta no ha tenido ninguna reunión». Nos parece muy bien, pero volvemos a lo mismo, se tendrán que sentarse a hablar con el Ayuntamiento», dijo.