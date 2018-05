El alcalde dice que la venta del Palacio de la Tinta demuestra el "desinterés" de la Junta por Málaga

De la Torre recuerda que la ciudad ha perdido la capitalidad en temas de agua y se ha dejado morir a la Confederación Hidrográfica del Sur.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha criticado este martes que la Junta venda el Palacio de la Tinta, antigua sede de la Confederación Hidrográfica del Sur, para sufragar una nueva sede administrativa que costará 17,5 millones de euros y albergará las delegaciones de las consejerías de Fomento y Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y permitirá un ahorro anual de en torno a 900.000 euros en alquileres. El regidor ha destacado que esta enajenación demuestra "el desinterés y la insensibilidad" del Ejecutivo andaluz en relación a la capital de la Costa del Sol.

De la Torre ha hablado del asunto en la presentación del libro sobre la Manzana Verde y sin que ningún periodista le preguntara. Ha comenzado ironizando al respecto: "¿Es que en el Palacio de la Tinta no hay Invader? Está invadido pero vacío". Luego, ha dejado de bromear y se ha puesto más serio, para recordar que las competencias de agua fueron pasadas a la autonomía en 2005, de tal manera que la Confederación Hidrográfica del Sur pasó también al ámbito autonómico. "Su sede era el Palacio de la Tinta, y a partir de ahí se ha producido un proceso de vaciamiento desde la Confederación", ha dicho, para recordar que ahí antes había trabajando ingenieros y técnicos muy preparados que estudiaban los asuntos de agua desde el Guadiaro, en Cádiz, hasta el límite con Murcia. "El otro día me encontré una persona desolada que me decía que sólo quedaban dos", ha señalado.

"¿Dónde está esa capacidad de análisis y de estudio? ¿Por qué al pasar a la autonomía eso desaparece? Veo como una especie de desinterés, insensibilidad, en relación a los temas de Málaga. Málaga era la capital de la Confederación Hidrográfica del Sur, una de las pocas cosas de las que era capital Málaga además de capital de la provincia", ha declarado, para especificar luego: "Me parece que esa falta de sensibilidad no puede culminar así, pues ahora que está vacío voy y lo vendo, es el símbolo del desinterés de una autonomía por una ciudad que debía ser una urbe que se apoyara para que Andalucía fuera más potente, más brillante, una autonomía que podía haber captado la Agencia Europea del Medicamento. Si se hubieran dado cuenta de que efectivamente Málaga es una ciudad capaz de competir en Europa en esa materia y haber dicho al Estado ´oiga, oiga, Cataluña no, por ahí se equivocan".

"Es una demostración de esa falta de interés, me sorprende que al fin y al cabo de equis años se haya llegado a que eso esté vacío, no sé dónde van esas competencias", ha declarado, para explicar al instante que hay falta de información en relación a dónde están las oficinas de la Agencia Andaluza del Agua. Luego, ha recalcado que la Confederación del Guadalquivir sí tiene su capital en Sevilla. "Eso permitía a nuestra ciudad tener una proyección administrativa y los temas de agua venían aquí, había reuniones de los regantes, los usuarios, los municipios", ha declarado.

Así, ha solicitado a la Junta que se aplique a vender el edificio de Correos, que "es menos símbolo y está vacío desde hace años y con ello tendrían dinero para hacer el edificio administrativo que quieren". Ha indicado que el Palacio de la Tinta, construido a principios del siglo XX pero con aires arquitectónicos del XIX, fue sede de Ferrocarriles Andaluces, y ahora es "tachado desde el punto de vista administrativo y transformado en algo a mercantilizar".

El posible uso del Palacio de la Tinta será hotelero. La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, María Jesús Montero, informó el lunes en Málaga de que las obras del nuevo edificio administrativo se adjudicarán en septiembre u octubre y se iniciarán antes de que acabe 2018, con un plazo de ejecución e 30 meses. El nuevo inmueble estará en la avenida Ortega y Gasset de la capital, tendrá ocho plantas de altura y cuatro de sótano, con una superficie total de 13.850 metros cuadrados y capacidad para 500 empleados públicos.