Málaga mantiene aún un déficit de 45.700 empleos respecto a antes de la crisis

La provincia de Málaga mantiene todavía un déficit de 45.700 ocupados (un 7,2% en términos porcentuales) con respecto al volumen de empleo que se manejaba en 2007 antes del estallido de la crisis económica, según un informe presentado este martes por el sindicato CCOO que considera "insuficiente" la recuperación que el mercado de trabajo viene experimentado desde el año 2014. El sindicato, que ha elaborado su estudio a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), recuerda que entre 2008 y 2013 (la época más dura de la crisis) se perdieron 135.000 empleos en Málaga, una cifra que representaba la quinta parte de los ocupados que llegó a haber en la provincia (635.600). A partir de 2014 se han creado 89.500 empleos, aunque CCOO ha lamentado que esta recuperación no se corresponda con el nivel de crecimiento de la economía en estos años. Así, si antes de la crisis el PIB crecía a un ritmo del 4% y el empleo lo hacía al 7%, la situación en los años 2014-2017 es mucho más átona para el mercado de trabajo: el PIB crece un 2,3% y el número de ocupados sólo presenta una subida del 4,2%.

"Podemos decir que este crecimiento del empleo es insuficiente, en términos cuantitativos, es decir que la recuperación económica no está llegando al empleo, o lo que es lo mismo a las personas. Parece evidente que el crecimiento económico no está bien repartido por cuanto no es capaz de aumentar el empleo, y a la vez tampoco a los salarios", han comentado el secretario general de CCOO, Fernando Muñoz, la secretaria de Empleo del sindicato, Patricia Laguna, y el autor del informe, Antonio Turmo. El sindicato ha apuntado además que la mejora del empleo dentro de este último periodo de recuperación fue más intensa en 2014 y 2015 y que, por contra, se ha atenuado en 2016 y 2017.

El estudio de CCOO detalla que el sector Servicios, dada su gran importancia en el empleo provincial, absorbe la mayor parte del empleo creado en el período 2014-2017 (un 68,5% del total). Casi la mitad de lo generado corresponde a la actividad "Comercio y reparaciones" (48,3%) mientras que "Transportes y comunicaciones" también logra una cuota notable (38,2%).Servicios es el único sector en la provincia que tiene más empleo que al principio de la crisis, pues los otros sectores tienen un nivel de empleo inferior al de entonces: la Agricultura tiene un nivel de empleo en 2017 que es un 12,5% inferior al de 2008, la Industria un 19,4% y la Construcción un 51,3%. Con estas cifras, se confirma una vez más que la preminencia del sector Servicios en la provncia es abrumadora (y aún más en el caso del empleo femenino). En 2008 representaba el 75,5% del empleo provincial y ahora se mueve en el 84,3%.

Respecto al tipo de jornada, entre 2008 y 2013, mientras el empleo provincial caía fuertemente y el empleo a jornada completa aún más (27,1%), el empleo a jornada parcial crecía un 13,6%. "Es decir, no solo se destruyó empleo sino que sustituimos empleo a jornada completa por empleo a jornada parcial", ha explicado Turmo. Ahora, la recuperación de 2014-2017 ha beneficiado más al empleo jornada completa, que crece en la provincia más que el empleo a jornada parcial (20,9% frente al 6,3%). Sin embargo, en el caso de la mujer, la jornada parcial sí aumenta más que la completa. Este dato es indicativo de una tónica que se mantiene constante: el empleo por horas afecta mucho más a las mujeres que, de hecho, concentra el 74% del empleo a tiempo parcial de la provincia.

El sindicato también ha criticado también que los contratos indefinidos se han "descafeinado" con la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012. Como prueba, han afirmado que actualmente es necesario firmar más contratos indefinidos que antes de ella para consolidar un empleo permanente, comparando para ello el número de contratos indefinidos registrados en los Servicios Públicos de Empleo con los nuevos indefinidos que se mantienen al final de cada año, según la EPA. En 2017 se observa que es necesario firmar 1,75 contratos indefinidos en Málaga para crear un empleo estable al final del año. En 2012 eran 1,04. Dicho de otro modo, de cada siete contratos indefinidos firmados en la provincia en 2017, tres desaparecen a lo largo del año, y solo cuatro seguían vivos al final del ejercicio.

Por sexos, la recuperación del empleo del periodo 2014-2017 es "mayoritariamente masculina", pues dos de cada tres empleos recuperados son empleos de hombres. Desde el punto de vista de la edad de los ocupados, la recuperación se centra de forma importante en el empleo adulto y, según CCOO, "castiga fuertemente el empleo juvenil", que solo absorbe el 14% del empleo recuperado, a lo que se une que durante los años de la crisis la destrucción de empleo recayó precisamente en los jóvenes menores de 30 años.