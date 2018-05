UGT exige al Hospital Regional la contratación de cardiólogos para cubrir jornadas reducidas

La sección sindical FeSP-UGT del Hospital Regional ha denunciado "la falta de cardiólogos en el complejo hospitalario" y ha asegurado que "desde la dirección médica solo se ponen trabas al avance en el ámbito de la cardiología". "Actualmente hay 4 cardiólogos en el hospital con jornadas reducidas. Esas jornadas no están siendo cubiertas por otras contrataciones. Lo que hacen es que los pacientes que en esos días no pueden atender los médicos, los organizan en los días que si que pasan consulta", asegura Carlos Bueno, secretario general Sindical del FeSP-UGT del Hospital Regional.

En este sentido, el secretario incide en que "lo que está sucediendo es que estos cardiólogos, que tienen derecho a que se realicen contrataciones para cubrir esas horas o días que ellos no pueden trabajar, atiendan a más pacientes durante su jornada laboral", es decir "si un día deben atender a 16, ahora a lo mejor atienden a 25", expresa Bueno.

De este modo el FeSP-UGT del hospital comunicó el pasado día 11 a la gerencia "su preocupación porque no se cubran ninguna de las cuatro reducciones de jornadas de las que disfrutan los cardiólogos en la actualidad" y que "puede provocar que no se mantenga la actividad normal con todas las consultas abiertas en los diferentes pabellones, incluidos el CARE", ha expresado el sindicato a través de un comunicado. Sin embargo, el secretario sindical de FeSP-UGT asegura que aún no han obtenido respuesta por parte de la dirección.

Asimismo, Bueno asegura que desde el sindicato "temen" que la dirección del complejo hospitalario "no prevea la sustitución de cardiólogos con carácter previo al periodo de vacaciones" y que la inauguración de la nueva sala de hemodinámica, prevista para el mes de septiembre, "no pueda abrirse" si antes "no se ha contemplado la contratación de personal".

Según los datos recabados por FeSP-UGT, actualmente en cardiología "hay 2 cardiólogas sustituidas en la baja postparto". Para el mes de junio están solicitadas "3 reducciones de jornadas al 30% por cuidados de hijos" y en septiembre "existe la posibilidad de que sea solicitada una cuarta". "Sería una temeridad incumplir con la ley y que estas no fuesen autorizadas por la dirección médica", puntualiza el sindicato.

Además, desde la organización aseguran que "si no se cubren estas reducciones de jornadas con contratos ahora, no tendrá sentido contratar un sexto hemodinamista, porque quedarían sin cubrirse consultas en CARE, puesto de planta y ecocardiografía".