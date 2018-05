Podemos pone en marcha una campaña contra la presencia de ratas en Málaga

El edil no adscrito Juan José Espinosa, que pertenece a Podemos, ha presentado esta mañana una moción que llevará a la comisión de Sostenibilidad Medioambiental del lunes próximo en la que solicita que el servicio de desratización, en manos de una concesionaria privada ahora, vuelva a manos municipales porque es más barato y eficaz, que se intensifiquen las labores de extinción de estos roedores, que se limpie más y mejor en torno a los contenedores, usando el baldeo y que se refuerce la inspección de solares abandonados y edificios ruinosos pasando incluso la factura, tras las labores de adecentamiento, a sus propietarios, al constatar una gran presencia de ratas en los distritos de la ciudad.

"Hemos visto una constante presencia de ratas en barrios periféricos, no hay nada más vergonzoso que en pleno siglo XXI los vecinos sigan quejándose de la presencia de ratas, ya se trata de algo ornamental. Esto tiene que ver con que un servicio esencial para la salud, la limpieza y la higiene, el de desratización, están externalizado. Cuando se externaliza un servicio básico, sabemos lo que pasa. En manos municipales sería más eficiente y se respetarían los derechos laborales de los trabajadores", ha dicho Espinosa.

Uno de los responsables locales de Podemos, Nicolás Sguiglia, ha presentado una campaña para que los malagueños denuncien la presencia de roedores en sus barrios a través de las redes sociales con vídeos y fotografías. El hastag es #malagasinratas. "Cada seis meses se trata este tema en el Ayuntamiento, pero es un tema no resuelto, es una gestión negligente y tenemos innumerables quejas de los vecinos de los distritos. Una cosa es que en la ciudad aparezcan ratas, algo que es normal, pero no lo es con la cantidad y extensión que se está produciendo ahora, tenemos denuncias de todos los barrios, hay ratas en parques infantiles, en Bailén Miraflores, la Carretera de Cádiz y en el propio Centro Histórico, La Trinidad, Campanillas o Churriana, es básico que a este asunto se le dé ya una solución y esto, a su vez, pone el foco de atención sobre la empresa privada que presta el servicio. Si las ratas continúan, es porque se hace mal y no se controla el tema por parte de la Administración Local", ha dicho, mientras en la sala de prensa del Ayuntamiento podía verse un vídeo con la presencia de roedores en los distritos.

Ha destacado que "crecen las ratas porque no se limpia como correspondería por parte de Limasa, sobre todo en la basura que está alrededor de los contenedores. Hay mucha presencia de ratas en parques, jardines y espacios públicos, la empresa no hace un mantenimiento correcto".

Francisco Álvarez, representante vecinal de Bailén-Miraflores, ha corroborado el discurso de los dos dirigentes de Podemos. "Falta más limpieza en los jardines, los problemas de ratas son evidentes, no sabemos ya si son ratas o caballos", ha declarado.