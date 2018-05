Málaga conservará la curva de las escaleras de la Tribuna de los Pobres

La Tribuna de los Pobres se queda como está. Así lo ha anunciado este martes el jefe del departamento de Arquitectura e Infraestructuras de de la Gerencia de Urbanismo, Javier Pérez de la Fuente, en la comisión de Urbanismo, tras las críticas de los vecinos y reforma de la actual planta curva de la escalera que comunica el puente de la Aurora con Carretería que acababa con su actual fisonomía. . . Así lo ha anunciado este martes el jefe del departamento de Arquitectura e Infraestructuras de de la Gerencia de Urbanismo, Javier Pérez de la Fuente, en la comisión de Urbanismo, tras las críticas de los vecinos y grupos de la oposición El proyecto de peatonalización de las calles Carretería y Álamos , que comenzará en los próximos meses, incluía laque comunica elconque acababa con su actual fisonomía. .

La escalera, finalmente, no cambiará de forma curva a cuadrada, pero sí se reformarán sus escalones. "La escalinata hay que remodelarla porque la relación huella-contrahuella no es la adecuada. Se hizo hace bastante tiempo y no cumple la normativa", ha comentado Pérez de la Fuente. Por ello, el arquitecto también ha detallado en la comisión que se crearán dos zonas de descanso que la haga más accesible y transitable.

Elevador o ascensor

Otra de las grandes novedades que el Ayuntamiento va a estudiar, tras ser propuesta por los vecinos en las mesas de trabajo que han analizado el anteproyecto, es la instalación de un ascensor o elevador que mejore la accesibilidad desde la calle Carretería.