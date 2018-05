La CEA niega el bloqueo de la negociación colectiva y defiende la recuperación "progresiva" del salario

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, considera razonable y legítimo que la sociedad y la clase trabajadora demande un mayor incremento de salarios ahora que la economía está en fase de recuperación pero ha recordado que el 45% de las pequeñas y medianas empresas continúa arrojando un balance de pérdidas, lo que hace complicado para muchos negocios el poder acceder a estas demandas. El responsable de la patronal, que ha intervenido este martes en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', ha recordado que tras una larga crisis, hay muchas firmas que todavía están en bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades, por lo que "aún lo siguen pasando mal". Los sindicatos CCOO y UGT han convocado para la jornada de hoy distintas concentraciones en Andalucía frente a las sedes de los empresarios para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva, que en el caso de Málaga tendrá lugar el viernes.

González de Lara, que ha sido presentado por el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha apuntado que las empresas están recuperando "el tono de la competividad" pero también tiene que hacer frente a un "encarecimiento de los costes sociales" por el que desde 2014 han de cotizar por elementos como los planes de pensiones, seguros médicos o los pluses de transporte que ponen a disposición de sus trabajadores. El presidente de la CEM y de la CEA considera muy elevado el nivel de cotizaciones sociales que las empresas pagan en España por sus trabajadores, que ha situado en casi el 40% del total del coste laboral, calificándolo como de los más altos de Europa. También ha recordado que el sector privado afronta desde hace años un proceso de desendeudamiento con las entidades finacieras, lo que a su juicio también dificulta el proceso de reparto de rentas.

En estas circunstancias, "hay que medir muy bien qué se puede hacer en cada caso y en cada circunstancia". En todo caso, ha recordado que la propuesta de los empresarios es firmar un acuerdo nacional en materia de negociación colectiva "que sea suficientemente sólido y respetuoso con la necesidad de recuperación del poder adquisitivo de los salarios". "Va a haber seguro una solución y un acuerdo. Hay personas y cabezas bien amuebladas en ambas partes de las mesas como para llegar a un gran acuerdo nacional en esta materia", ha comentado.

"La negociación colectiva no está bloqueada", ha explicado González de Lara, precisando, que la paz social "no es fácil y el diálogo social, precisamente, te lleva al conflicto y hay que gestionarlo entre todos". El responsable patronal ha querido aclarar, de cualquier forma, que ésta no es una cuestión sólo de Andalucía. "Hay una relación bastante fluida con las centrales sindicales a nivel andaluz", pero "son estrategias nacionales de las centrales sindicales y hay que respetarlas y tendremos que soportar las visitas a las sedes organizativas como algo natural", ha comentado.

En relación con la negociación colectiva en Andalucía, el representante de los empresarios ha asegurado que actualmente hay vigentes un 6% más de convenios colectivos que el pasado año, con 555 en vigor que afectan a cerca de un millón de trabajadores y casi 130.000 empresas. También ha recorado que en España senegocaironel pasado año unos 2.200 convenios colectivos con una subida media del 1,57%. "Los empresarios hacemos una propuesta que llega hasta el 2%, más otro punto más vinculado a productividad", ha dicho en referencia a un acuerdo que, de momento, ha sido rechazado por los sindicatos y que tendrán que seguir negociando. Además, ha señalado que esta propuesta es superior a la propia subida que las centrales sindicales han aplciado a sus trabajdores (y que ha sido del 1,8%).

"Soy el primero que defiende la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los salarios. Se ha dado un paso adelante, creo, de manera proactiva en un acuerdo donde se habla de creación de empleo, de mejora de la empleabilidad de los trabajadores, de competitividad de las empresas, con una vigencia para tres años. Los empresarios hemos movido ficha y queremos ese gran acuerdo y esa distribución de rentas progresivas para tener una marco y poder negociar los convenios colectivos", ha detallado.

En cuanto al convenio de hostelería de Málaga, cuya negociación sigue bloqueada, González de Lara ha mostrado su "preocupación" al considerarlo como "estratégico" para la provincia y por la cercanía de la temporada alta turística. Por eso, ha animado a "ceder hasta donde seamos capaces para alcanzar ese gran acuerdo que todos desearíamos".

Precisamente, la marcha convocada por CCOO y UGT para reivindicar un convenio de hostelería "digno" ha arrancado en la rotonda de entrada principal de Puerto Banús, en Marbella, estando prevista su finalización para este viernes ante la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga.

González de ha querido antener un mensaje de "tranquilidad y serenidad", asegurando que le consta que la mesa se está reuniendo. "Son muchas las reuniones mantenidas y hay posiciones ahora mismo que están un poco enfrentadas, pero que progresivamente se irá logrando un acercamiento de las mismas", ha señalado.

A su juicio, "no es una cuestión de que los empresarios podamos hace más", asegurando que el sector turístico "ha vivido unos años difíciles, complejos, donde ha estado muy marcada la estacionalización, donde había dificultades, incluso en abrir hoteles en determinados meses del año". "Ahora empieza a recuperarse el ritmo económico, lo que las empresas están asumiendo es todo lo que está relacionado con sus costes financieros, funcionamiento interno y mayor contratación...", ha dicho, recordando también que el convenio de la hostelería está dividido en varias plataformas (hoteles, cafetería, bares) y que el consenso "nunca ha sido fácil".

"Tampoco debemos llevarnos las manos a la cabeza, siempre que ha habido un convenio de hostelería en la provincia, dada la relevancia que tiene, ya que representa el 40% del turismo de Andalucía, ha habido tensiones y dentro de esas tensiones tendremos que tutelar, vigilar, y estar atentos a que, desde el punto de vista empresarial haya una coherencia en el discurso que hasta la fecha lo hay", ha señalado.