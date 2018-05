Doscientas estacas para denunciar "incumplimientos" de la Junta en Málaga

El PP de Málaga clavó ayer la primera de las 200 estacas que repartirá por la provincia en una campaña «informativa y reivindicativa» para denunciar los «200 incumplimientos» de la Junta de Andalucía en tierras malagueñas. Un gesto con el que se pretende dar a conocer a la ciudadanía proyectos, iniciativas y obras «prometidas y que no se han hecho». Así lo indicó el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, quien consideró que la más «llamativa y escandalosa» es la obra del metro, infraestructura que lleva «12 años de obras, 100 meses, nueve años de retrasos y sin visos de que acabe de forma inminente».

Bendodo, que realizó las declaraciones en el tramo del metro del Guadalmedina, junto al lugar donde se desarrollan los trabajos «y donde no hay ningún tipo de movimiento», tachó de «auténtica agresión de la Junta de Andalucía y los dirigentes socialistas a Málaga». «Este es el salón principal de la ciudad y en los últimos 12 años tiene una imagen lamentable, de dejadez y dejación», sostuvo. El líder de los populares malagueños manifestó a los periodistas, junto a otros dirigentes de la formación, entre ellos la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro; que es «urgente que esta obra coja impulso y se termine cuanto antes». El PP elaboró un listado, por distritos incluso, de estos «incumplimientos». El del metro, dijo, «es el más escandaloso», asegurando que esta situación de parálisis «el PSOE no se hubiera atrevido a hacerlo en otra ciudad andaluza». Pero como esto, añadió, hay otros proyectos que «o no se han hecho o llevan un retraso inaceptable», por lo que el PP inicia esta campaña «permanente» en la que militantes, simpatizantes y cargos públicos de la formación irán señalizando esos «incumplimientos» en las diferentes comarcas.

Bendodo enumeró algunas estacas que se colocarán esta semana, como es la «promesa que lleva años sin cumplirse» de la conexión por autovía con Ronda, «única ciudad de Andalucía de más de 20.000 habitantes que no tiene conexión por autovía». Esto sucede también, según Bendodo, con el hospital de Fuengirola-Mijas «que no tienen visos de que se haga»; la «reactivación» del puerto deportivo de Torrox-Nerja, «que lleva años prometiendo y nunca cumpliendo». La reivindicación se extenderá a la comarca del Guadalhorce con la apertura «al cien por cien» del hospital situado en Cártama, «que está bajo mínimos»; o la mejora de las infraestructuras en torno a los Dólmenes de Antequera, «que se comprometieron con la Unesco a tener terminadas y no se ha cumplido».