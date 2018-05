Denuncian que exjefes de Urbanismo cobran complementos salariales

­IU-Málaga para la Gente denunció ayer que hay varios exjefes de la Gerencia Municipal de Urbanismo cobrando «complementos salariales personales», es decir, percibían un plus «sin ejercer cargo directivo alguno», una situación que persiste, siempre según el grupo municipal, que ha preguntado en qué estado se encuentra la eliminación de complementos salariales de exjefes y cargos directivos del departamento, cuántas personas los reciben y desde cuándo, las cantidades por este concepto, las funciones que realizan, cuál es el salario bruto anual y qué otros pluses reciben.

Estas preguntas se han formulado de cara al próximo pleno, que se celebrará el 5 de junio (corresponde a mayo).

El portavoz de la formación, Eduardo Zorrilla, explica en el documento que, en su momento, IU-MpG conoció que «varios exjefes nombrados por el actual equipo de gobierno, cuando dejaron esas jefaturas en la Gerencia estaban recibiendo complementos salariales personales, por lo que llevaban bastante tiempo recibiendo un plus sin ejercer cargo directivo alguno». Asimismo, hay ex altos cargos, asegura, que están cobrando sueldos de 90.000 euros anuales, más que los «actuales jefes de departamento con sueldos de 87.000 euros anuales». Los datos del comité de empresa señalan, declara, que uno de cada tres trabajadores es jefe en Urbanismo. El organigrama general del departamento incluye un gerente y un coordinador adjunto, siete departamentos, 28 áreas de servicio, 30 de sección y 22 de negociado.



La situación se mantiene

El equipo de gobierno alegó que los complementos se aprobaron dentro del convenio de 1990, dice Zorrilla, pero en 2004 se firmó otro convenio y «no ha explicado por qué mantuvo en el mismo los complementos salariales personales para los contratos laborales y de alta dirección». El pleno aprobó en octubre de 2009 que se eliminaran esos complementos salariales de ex cargos directivos de libre designación, pero «luego se afirmó que se irían absorbiendo poco a poco, pero al parecer no ha sido así y, durante estos años no sólo no se han eliminado, sino que son más el número de personas que los cobran».

IU-MpG cuestiona estos emolumentos después de los informes de intervención, y hace lo propio con otra pregunta que irá al pleno y que hace alusión a nombramientos a dedo en Urbanismo, lo que ha corroborado un informe de CCOO en el área. Así, Zorrilla preguntará cuántos nombramientos y ceses de jefaturas se han realizado desde 2011 hasta la actualidad, cuáles de esos son provisionales y mediante un decreto de alcaldía y cuántos por concurso de libre concurrencia ante un tribunal, en el que se tenía en cuenta el mérito y la capacidad del empleado y por qué no se han hecho concursos, como marca la ley.

En 2014, se crearon cinco grandes departamentos de los que dependen varias jefaturas que deben cubrirse por mérito, capacidad e igualdad, pero el concurso no se llevó a cabo, según dice Zorrilla.