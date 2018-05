¿Ha visto a estos fugitivos en Málaga?

La Opinión refresca la lista de fugitivos más buscados por la National Crime Agency y Crimestoppers

­Rara es la semana en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no detienen en la Costa del Sol a algún turista con un pasado oscuro que trata de ocultar entre todos los extranjeros que el litoral malagueño recibe a lo largo del año. Sobre todo durante la temporada alta que está a punto de comenzar, que traerá una avalancha de visitantes que los fugitivos ven como una gran oportunidad para pasar desapercibidos entre tanto compatriota.

Bien lo sabe la Policía Nacional, la Guardia Civil y las principales organizaciones policiales internacionales como Interpol y Europol, que cada año actualizan sus bases de datos con ambiciosas campañas públicas con el único objetivo de dar caza a delincuentes de un perfil tan variado como peligroso. En estas fechas también destaca el trabajo que las autoridades británicas realizan a sabiendas de que su país es una de las principales fuentes del sector turístico español. En este campo destaca la National Crime Agency (NCA) británica y la organización Crimestoppers, que cada temporada realiza importantes campañas que ponen la lupa sobre el Mediterráneo español, aunque con especial atención en la costa valenciana y en la Costa del Sol, los destinos turísticos por excelencia de los ciudadanos británicos.

La estrategia funciona. Sin prisa pero sin pausa, la apisonadora policial va localizando a muchos de estos fugitivos, y no en pocos casos gracias al efecto que las campañas mediáticas tienen sobre la ciudadanía. Ahí está el caso de Matthew Sammon, un fijo de las listas de Crimestoppers hasta octubre de 2016, cuando fue detenido en la Costa del Sol apenas unas horas después de que la organización difundiera su foto en la presentación de la campaña que ese verano se hizo en Torremolinos. Sammon fue localizado en una autocaravana estacionada en el recinto ferial de Fuengirola y los agentes encontraron material pedófilo en sus dispositivos, razón por la que en su día fue detenido en su país antes de desaparecer durante su libertad condicional en 2014.

El caso más reciente se ha producido este mismo mes en Barcelona, donde Jaime Acourt, acusado de narcotráfico a gran escala y del que se investigó su posible presencia en Málaga, fue detenido cuando salía de un conocido gimnasio barcelonés tras dos años viviendo con identidades falsas. Acourt, un fijo de la lista más buscados de Crimestoppers, también fue sospechoso de participar en un crimen racial muy mediático en su país en los años noventa.

La lista de los prófugos más buscados cazados en Málaga y en el resto de España es mucho más amplia, pero no tanto como la de los que todavía siguen huyendo de la justicia por delitos graves. Es el caso de Christopher Guest More, un británico cuya presencia en la Costa del Sol también ha sonado con fuerza estos últimos años, ya que aquí consta su último rastro. A Guest le buscan en su país por su presunta implicación en el brutal asesinato de Brian Waters en junio de 2003 junto a otros delincuentes que sí ingresaron en prisión. La víctima fue colgada en bocabajo en el establo de su granja y apaleado hasta la muerte por una presunta deuda de 20.000 libras que no afrontaba. No menos peligroso se considera a Kevin Thomas Parle, buscado por el asesinato a tiros de un adolescente de 16 años en las calles de Liverpool.

Otra de las caras que más se ha difundido en España es la de Jonathon Kelly, considerado como «extremadamente violento» por las autoridades escocesas. Según la ficha de este delincuente, Kelly suma más de 16 años en sentencias por delitos cometidos en apenas ocho años, entre ellos lesiones graves, desfiguración permanente y apuñalar a una víctima con un machete. En el ámbito de los asesinatos también hay que nombrar a Derek McGraw Ferguson, buscado por su supuesta implicación en la muerte de Thomas Cameron, un camarero abatido a tiros e Bishopbriggs, cerca de Glasgow, en junio de 2007. Si bien se le busca en más países, la NCA siempre ha mirado con especial atención a Benidorm y Málaga, sobre en la zona de Marbella.



Narcos

Entre los más buscados nunca faltan señores de la droga. Uno de ellos es John Barton, condenado en 2003 a 20 años de prisión en 2003 cuando ya se había fugado. La sentencia le sitúa en un importante alijo de heroína que un grupo organizado intentó introducir en Reino Unido entre 1999 y 2000. Los investigadores creen que tiene vínculos en el municipio de Fuengirola. A la policía escocesa, por su parte, le gustaría charlar con Mark Quinn sobre su posible participación en una red de producción, transporte y distribución de anfetaminas valoradas en millones de libras en el mercado de la calle. A nivel de fraude, destaca la figura de Mark Richard George Acklom, acusado de desplumar a una mujer con la que inició una relación sentimental en enero de 2012. Según la ficha de este galán, la conquistó haciéndose pasar por un millonario trabajador de la banca suiza, aunque más adelante le dijo que trabajaba para una agencia de inteligencia. Entre una cosa y otra, consiguió que la mujer se fuera a vivir con él a una de sus lujosas casas. Tras comentarle que tenía problemas de liquidez, consiguió que la mujer le dejara varios préstamos por un total 850.000 libras. La víctima nunca recuperó su dinero y descubrió que la vivienda no era de Acklom.



Llamada anónima 900 555 111

Buscado por el brutal crimen en Cheshire, Reino Unido, en junio de 2003. La víctima fue golpeada hasta la muerte por un grupo que le exigía el pago de una deuda. El fugitivo tiene enlaces en España y Malta.Se le busca por la muerte de Thomas Cameron, un camarero abatido a tiros e Bishopbriggs, cerca de Glasgow, en 2007. Las autoridades británicas han señalado a la Costa del Sol como posible destino.Se le relaciona con los asesinatos en Liverpool de Lyrie Kelly, un adolescente de 16 años en 2004, y de Lucy Hargreaves un año más tarde. Mide cerca de dos metros de altura y es de complexión fuerte.O´Brien se acercó a un joven que estaba con su novia en un bar de Hillingdon y le clavó un objeto en el cuello. Ha utilizado alias italianos como Enzo Melloncelli y Enzo Machado. Hay recompensa por su captura.Es el presunto líder de una banda de narcos que ganaba 1,25 millones de libras al mes. En un desplazamiento a Francia, la policía interceptó 6 kilos de coca en un vehículo, pero Dominic consiguió huir.Buscado por Escocia para finalizar una condena de 9 años y 10 meses de cárcel por una serie de agresiones graves. Las autoridades británicas lo consideran «extremadamente violento».Fue condenado a 20 años de prisión en 2003 en un juicio en el que ya estaba fugado por alijar una importante cantidad de heroína en Reino Unido entre 1999 y 2000. Se le ha situado en Fuengirola.Un seductor que logró estafar a una mujer 850.000 libras tras hacerse pasar por un millonario. Alegando un problema de liquidez puntual, desapareció en cuanto la mujer le prestó el dinero.Fatah Benlaredj está reclamado por la violación de una niña de 7 años cometida el 1 de mayo de 2007. Tiene entre 30 y 35 años. En el año 2014, la NCA lo situaba en España.Las autoridades escocesas lo reclaman por su presunta involucración en la producción, transporte y distribución de anfetaminas que en la calle habrían alcanzado los 11 millones de libras.