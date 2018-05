Seguimiento del 100% en una nueva jornada de huelga en el metro de Málaga

La nueva movilización y jornada de paro en el metro de Málaga, que ha sido este lunes, ha tenido un seguimiento del 100 por ciento, según ha informado el presidente del comité de empresa, Juan Vicente Pomares. Los trabajadores demandan que "se desbloquee la negociación del convenio colectivo".

Los paros parciales y las concentraciones de este mes de mayo han sido secundadas por el cien por cien de la plantilla, que lamenta que "no hay avance ni signo de contacto por parte de la empresa; ni tampoco una señal que pueda parecer que tengamos un acercamiento por parte de la empresa o Junta".

En concreto, este lunes, la concentración ha tenido lugar desde las 13.00 horas a las 14.30 horas y el paro ha sido desde las 12.30 horas a las 14.30 horas.

Pomares ha valorado que la concentración ha sido "multitudinaria" con bastantes trabajadores y también la ciudadanía "que se suma a nuestras reivindicaciones ya que están entendiendo que ya no es solo las condiciones laborales; se trata de tener un transporte público de calidad", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

De igual modo, Pomares ha criticado que "lo que no se entiende es que la Junta le pague a Metro Málaga todos los años 70 millones y Metro Málaga se lleve 20 millones en beneficios y utilice 500.000 euros sin ninguna fiscalización por parte de nadie", ha lamentado.

Así, como ya anunciaron, también junio comenzará con nuevas protestas ya que, de continuar la situación así, está prevista una concentración el próximo 5 de junio frente a la Delegación de Fomento de la Junta.

"Esto es para hacer visible que la Junta tiene una gran parte de colaboración por no intentar solucionar este problema, que no es sólo de trabajadores, es también económico", ha dicho, insistiendo en que el Gobierno andaluz "tendrá algo que decir". "No es sólo laboral, también se tiene que solucionar el conflicto económico", ha concluido.