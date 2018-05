La CEM se ofrece a mediar en el conflicto de hostelería y no contempla la posibilidad de huelga

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha mostrado este martes su "gran preocupación" ante la posibilidad de una convocatoria de huelga en el sector turístico para este verano por el conflicto en torno al convenio de hostelería. El presidente de la CEM, Javier González de Lara, ha apelado al "sentido común" de las partes (los sindicatos CCOO y UGT por un lado y los colectivos empresariales Aehcos y Mahos por otro) y ha ofrecido a su organización para "colaborar, mediar e interceder" y que pueda haber un acercamiento de posiciones. La mesa de negociación del convenio protagonizó ayer lunes su noveno encuentro, que resultó breve y de nuevo baldío. Los sindicatos se han citado de nuevo para este miércoles por la tarde con Mahos (con Aehcos las posturas son más distantes). De fondo, la posible convocatoria de paros para el verano por parte sindical si no se producen avances.

"Doy por hecho que no va a huelga, por lo menos vamos a tratar de evitarlo entre todos. No quiero ni contemplar esa posibilidad, porque implica que vamos a fracasar en la negociación. Y creo que no hay tantos elementos que diferencien las peticiones de unos y otros. Hay que buscar una fórmula para una solución", ha comentado González de Lara durante la Presentación del Informe Socioeconómico de la provincia de Málaga 2017-2018. "La mesa sigue abierta, no ha habido ruptura, pero hay que estar preparado para todo", ha destacado el presidente de los empresarios, que ha alabado el trabajo realizado por Mahos para mantener los puentes de negociación con los sindicatos.

Con respecto a Aehcos (la Asociación de Empresarios de la Costa del Sol), el presidente de la CEM les ha transmitido la necesidad de "sentarse a negociar y no levantarse de la mesa", algo que ha hecho extensivo al resto de protagonistas. "Hay que tener propuestas serias para buscar una solución. No es que no las tengan, claro que sí, pero ambas partes tiene que ceder en determinadas pretensiones. No hay tantas cuestiones que hagan imposible el acuerdo. No se debe pensar en un conflicto insalvable", ha añadido.

Para la CEM, el bloqueo en las conversaciones obedece más al habitual fragor de algunas personas en la propia negociación que a grandes diferencias de planteamiento. "Hay que saber quiénes son los interlocutores y plantear propuestas solventes. Me consta la buena disposición sindical. Ambas partes tienen disposición, pero en ocaciones no siempre se acierta", ha apuntado. El representante empresarial ha insinuado que se implicará personalmente en este asunto para tratar de desbloquear la situación. La CEM pretende así "reconducir" el conflicto "en la medida de lo posible".

"Creo que todavía hay tiempo y que se puede lograr un acuerdo. Espero que la negociación marche en estos próximos días y que quitemos esta amenaza. El anuncio de una posible huelga ya genera efectos negativos. Nosotros queremos que haya un acuerdo cuanto antes. Pondremos todo lo que esté en nuestra mano para que haya una solución", ha afirmado.

El presidente de la CEM, que también dirige la patronal andaluza CEA, ha insistido en que el bloqueo del convenio de hostelería le preocupa mucho aunque ha recordado que los empresarios y sindicatos del sector turístico siempre han sabido alcanzar acuerdos, aunque haya sido a última hora para evitar el conflcito. De hecho, la última huelga de hostelería en Málaga que afectó a fechas claves turísticas se produjo en 1978 en Semana Santa, según ha recordado.

González de Lara ha recordado que cualquier negociación de convenio es "compleja y difícil", pero ha destacado que el sector turístico "marcha bien" y que hay que trabajar para no perder la paz social construida durante estos últimos años. "La paz social es la principal infraestructura de un territorio. Es algo básico", ha asegurado.