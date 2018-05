Málaga Ahora abre la posibilidad a ir en solitario a las municipales de 2019

La posibilidad de que Málaga Ahora concurra en solitario a las próximas elecciones municipales de 2019 está sobre la mesa. La formación municipalista, con tres concejales en el Ayuntamiento, ha dibujado esta mañana en una rueda de prensa cuál es el camino que quiere tomar de cara a los comicios del año que viene. La portavoz de Málaga Ahora en el Consistorio, Ysabel Torralbo, ha explicado que ahora se inicia un proceso de deliberación en el que los inscritos de Málaga Ahora tomarán la decisión final por consenso. Las fechas presentadas apuntan a finales de año, entre los meses de noviembre o diciembre. Los posibles escenarios, a priori, son presentar una candidatura en solitario o sumarse a la confluencia entre Podemos e IU. Siendo la alternativa última muy difícil, a día de hoy, debido, sobre todo, a las diferencias personales que existen entre actores de las partes implicadas.

En la práctica, Torralbo ha anunciado un "proceso abierto y participativo en tres fases para tomar una decisión de cara a las elecciones de 2019". Estas tres fases se embridan en un documento que tiene como título "Juntas hacia 2019", con referencias al movimiento zapatista, pues reconcen en Málaga Ahora que beben del espíritu de aquel alboroto de los pobres y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Málaga no es México y la épica de fotografías y libros en blanco y negro se diluye en la realidad municipal. Despojado del follaje dialéctico, la hoja de ruta sugiere un debate muy en sintonía a que se decida en la Red Municipalista, un espacio que congrega a partidos como Málaga Ahora o Barcelona en Comú, entre otros. En junio se reunirán estos partidos en Madrid para poner en común las posibles estrategias a seguir. "Evidentemente, la línea roja para cualquier confluencia es nuestro código ético", ha añadido Torralbo.

Aunque exista cierta urgencia en el calendario, Málaga Ahora ha querido poner énfasis en que no se van a dejar apurar por las prisas. Nos queda un año de legislatura y nuestra prioridad es seguir haciendo oposición y no que nos arrastre una cuestión coyuntural como unas elecciones. Vamos lejos porque vamos despacio", ha manifestado Rosa Galindo, portavoz de Málaga Ahora en la Diputación. Torralbo, por su parte, ha dado indicios velados sobre su intención de permanecer en la política. "Me fascina la política y llevo 20 años haciéndola, y seguir en política es lo único que no descarto, en la institución o fuera de ella", ha concluido.