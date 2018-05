El Ayuntamiento defiende su actuación con respecto al impuesto de la plusvalía

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía y Hacienda de Málaga, Carlos Conde, ha rechazado las críticas de IU-Málaga para la Gente en las que advierte de "la millonaria devolución" del impuesto de plusvalía "indebidamente" cobrado. Así, Conde ha criticado el "desconocimiento" de la coalición de izquierdas y ha afirmado que el Consistorio malagueño actúa "de forma totalmente ejemplar y con responsabilidad".

Conde, en declaraciones a Europa Press, ha dicho estar "desconcertado" por las declaraciones del portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ya que "demuestra un absoluto desconocimiento en materia de haciendas locales".

Es más, ha dicho que hace "afirmaciones que rozan el absurdo: saben perfectamente, todos los concejales, los que han querido entender esta cuestión, que estamos ante un tributo que está regulado por una ley estatal y que el Constitucional ha obligado a reformarla para adaptarla a las circunstancias tras las distintas sentencias".

"No está en manos de los ayuntamientos el adaptar sus circunstancias hasta que la ley no lo regule", ha recordando, incidiendo en que el Ayuntamiento de Málaga ha actuado "de forma totalmente ejemplar y con responsabilidad".

También ha señalado que en el momento que conoció la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2017 el Ayuntamiento de Málaga, "de forma ejemplar y pionera, dejó de cobrar el impuesto de plusvalía cuando la persona afectada, de alguna manera, demostraba que había vendido a pérdidas".

"La simple declaración del interesado en el sentido de que se había vendido a pérdida para nosotros ha sido el motivo para poder liquidar el impuesto, que estamos obligados por ley, pero no pasarlo al cobro", ha explicado, precisando que eso "supone un actitud de responsabilidad política ejemplar respecto a otros ayuntamientos que siguen cobrando el impuesto, porque a día de hoy no ha sido modificado todavía con carácter normativo".

Así, Conde ha señalado que el Ayuntamiento de Málaga se está "adelantando" a lo que va a ser una reforma legislativa, que se está debatiendo en las Cortes. "Cuando esta reforma nos indique la manera de proceder así actuaremos, entre tanto, hemos suspendido el cobro de impuesto de plusvalía cuando hay situación de venta a pérdidas para no agravar más la situación de las familias que así pueden demostrarlo".

Conde ha criticado, asimismo, a Málaga para la Gente y ha dicho, además, que "supone una absoluta dejación, incluso, responsabilidad, como miembro que es Zorrilla del consejo de administración de Grestrisam, porque sabe que en todo momento, como han hecho otros grupos, podía haber solicitado cualquier tipo de información", lamentado que Málaga para la Gente "prefiere buscar la política del titular y no hacer un ejercicio de responsabilidad como concejales que son de este ayuntamiento y pedir la información en tiempo y forma".

En este punto, ha advertido a Málaga para la Gente de que "no se pueden hacer anuncios buscando el titular y siendo ajenos a una realidad que afecta a los más de 8.000 ayuntamientos españoles".

Por otro lado, ha recordado que las plusvalías son un impuesto que se creó en época de gobierno socialista, que fue estatal pero que recaudan los ayuntamientos y atienden las necesidades a corporaciones locales, pero "hemos sido desde Málaga sensibles en anticiparnos a una reforma legislativa y también en el caso de las de mortis causa con un plan de bonificaciones".

"En materia fiscal si hay un consistorio que pueda dar ejemplo de responsabilidad y baja presión fiscal es el Ayuntamiento de Málaga", ha defendido.

Por todo ello, ha rechazado las críticas de Málaga para la Gente, que a juicio de Conde "demuestran un absoluto desconocimiento". "El Ayuntamiento de Málaga desde junio de 2017 fuimos el primer Ayuntamiento en no pasar al cobro las liquidaciones de plusvalías cuando el interesado demostraba o declaraba que había vendido a perdidas".

"No hay que devolver lo que no se ha cobrado", ha dicho, por lo que "hemos sido responsables y sensibles a la realidad que todavía por norma no ha sido modificada y nos hemos adelantado".

Es más, ha continuado, en las previsiones de ingresos de 2018, en materia de plusvalías, "hemos hecho las previsiones necesarias para saber que de alguna manera el impacto que hemos tenido en las cuentas de 2017 puede verse reflejado nuevamente en la misma intensidad o cuantía en 2018", ha explicado.

"Cuando tengamos la certeza absoluta de en qué términos se ve reflejada la reforma del impuesto es cuando los ayuntamientos nos encontraremos con la seguridad jurídica de aplicar los preceptos que hayan sido modificados", ha concluido.