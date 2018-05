"Los empresarios son conscientes de la importancia del marketing"

Tras la buena acogida de la primera edición del curso de adaptación al grado en Marketing e Investigación de Mercados, la Facultad de Comercio vuelve a ofrecer este experto universitario - Los interesados pueden visitar la página web www.uma.es/facultadcomercio

La Universidad de Málaga vuelve a ofrecer el curso de adaptación al grado en Marketing e Investigación de Mercados. ¿Cómo ha sido la acogida?

La experiencia de la primera edición ha sido muy positiva, tanto en la demanda de los alumnos, pues se llenaron las plazas ofertadas, como en el desarrollo del curso. Nos hemos encontrado con un perfil de estudiantes muy motivados, con muchas ganas de actualizar sus conocimientos y altamente participativos.

¿Es la rama del marketing una de las que más desarrollo experimentan en la actualidad a nivel profesional y formativo?

Efectivamente, por la experiencia que tenemos en 4 promociones que hasta el momento han salido, el nivel de incorporación al mercado de trabajo de los egresados ha sido muy positivo. También hemos observado un alto interés en el tejido empresarial por nuestros alumnos en los programas de prácticas en empresas. Yo creo que, en el mercado actual, en el que de forma general existe una amplia competencia en cualquier sector, los empresarios cada día son más conscientes de la importancia de una adecuada planificación en marketing y de la transcendencia que supone la investigación de mercados para conocer a sus clientes.

¿Cómo prevé el futuro a medio plazo en este sector?

Considero que el futuro va a seguir marcado por continuos cambios, no solamente en algo tan presente como está siendo en los últimos años la tecnología, que está revolucionando la forma de interactuar con el mercado, sino también en todo lo relativo a los comportamientos de los consumidores. Estamos viendo como están surgiendo nuevos modelos de negocio motivados por una serie de cambios en el entorno, desde la citada tecnología hasta los hábitos de consumo de los jóvenes, mucho más abiertos a las innovaciones. Todo ello está provocando que algunas empresas estén apostando fuerte por la innovación y sean muy creativos en la forma de satisfacer las necesidades de los consumidores, ofertando productos y servicios muy rompedores.

Para los que no lo sepan, ¿en qué consiste este título?

Este título es lo que podríamos denominar un «curso puente», destinado de forma directa a los antiguos diplomados en Ciencias Empresariales, a través del cual pueden optar a obtener posteriormente el título del grado en Marketing e Investigación de Mercados. Para ello, una vez superado este experto universitario, pueden matricularse como estudiantes oficiales en el grado, donde realizarán el trabajo fin de grado de manera oficial para completar los créditos necesarios para la titulación. Además, como para cualquier estudiante de grado en Andalucía para poder obtener el título, deberán acreditar un nivel B1 de un idioma.

¿Quién se puede beneficiar?

Todas las personas que cuentan con una diplomatura oficial en Ciencias Empresariales tienen la opción de solicitar su admisión a través del conocido como Distrito Único Andaluz a partir del 1 de junio.

¿Por qué es necesario adaptar la titulación?

En general, adaptar la diplomatura supone contar con una titulación más actual y de mayor reconocimiento tanto académico como profesional. Además, en este caso, no solo aporta el tener un título similar con un distinto nivel, sino el hecho de tratarse de este grado, aporta curricularmente y a nivel de formación un valor añadido a estos diplomados, pues les facilita contar con una segunda titulación, con un carácter de mayor especialización en un área tan importante y valorada profesionalmente como es el marketing.

Además de ser diplomado en Empresariales, ¿qué otro requisito requiere este curso?

Para acceder al curso, solo se requiere contar con la diplomatura en Empresariales, pero posteriormente, para obtener el título final del grado en Marketing e Investigación de Mercados será necesario matricularse en el grado oficial y realizar el TFG, así como acreditar un nivel B1 de una segunda lengua.

Adaptan su titulación pero también refrescan conceptos.

No solo refrescan conceptos, sino que, además, al tratarse de una adaptación a un título más específico, se profundiza en una serie de materias que no existían, o solo se veían de forma muy introductoria. Es decir, las materias del curso de adaptación son asignaturas que existen en el grado en Marketing, pero no se impartían en Empresariales. Aportan conocimientos sobre el consumidor, la gestión del producto, investigación de mercados, dirección de ventas, distribución comercial...

Se trata de un curso de características muy específicas, ¿existe alguno similar en otro ámbito?

Existen cursos de adaptación para otras titulaciones y la Junta de Andalucía los denomina «itinerarios curriculares», pero que a nosotros nos conste, en nuestra comunidad no existe ningún otro curso de adaptación de diplomado en Empresariales al grado de Marketing.