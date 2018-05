Pomares acusa al PSOE de no conocer el centro de interpretación de la cerámica

El concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda de Málaga, Francisco Pomares, rechazó ayer las críticas del PSOE en relación con el Centro de Interpretación, que se situará en calle Chinchilla, y acusó a los socialistas de desconocimiento, aclarando que el proyecto es de un Centro de Interpretación de Arqueología, «no es un museo» de la Cerámica.

«Daniel Pérez, portavoz municipal del PSOE, tendrá que dar explicaciones de por qué no apoya la arqueología, ni la recuperación histórica de la ciudad y por qué no quiere un Centro de Interpretación Arqueológico», se preguntó, añadiendo que «no se trata de rendimiento, se trata de poner en valor, ofrecer un centro para que investigue, para poner a la luz restos y explicar la historia de Málaga». Pomares, en declaraciones a Europa Press, recordó que es un proyecto que se redactó por parte del Departamento de Arqueología de Urbanismo en 2003 y del «que se ha intentando por diversas maneras buscar el dinero y el espacio para llevarlo a cabo». No obstante, aclaró que se trata de un Centro de Interpretación Arqueológica, «un proyecto de arqueología para poner en valor los restos arqueológicos de esa zona», de la que el edil recordó «fue una de las producciones de cerámica más importantes del mundo en su época».