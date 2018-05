El PSOE denuncia la falta de accesibilidad en la barriada de Las Cuevas del Palo

El PSOE del Ayuntamiento de Málaga denunció ayer mediante una campaña el abandono y la falta de accesibilidad que lleva sufriendo desde hace muchos años la barriada de Las Cuevas de El Palo por parte del equipo de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Málaga.

Así su portavoz municipal y candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez, denunció «los problemas habituales con los que tienen que convivir los vecinos y vecinas de esta barriada de la zona este de la capital, principalmente relacionados con las dificultades en la accesibilidad, la falta de limpieza y seguridad o el mal estado de sus infraestructuras».

«No podemos tolerar que personas con movilidad reducida no puedan ni siquiera acceder a calles de esta barriada por su estrechez o lo inclinado que se encuentran. En esta misma situación se hallan los bomberos que tengan que sofocar un incendio o el personal de ambulancias que necesite entrar para auxiliar a una persona enferma, imposibilitados para poder realizar su trabajo por la dejadez del gobierno del Partido Popular», dijo.

«Los constantes problemas que sufren con la falta de limpieza y las plagas de ratas que recorren esta barriada y que han sido reiteradamente denunciados por sus vecinos y vecinas sin que les hayan tenido en cuenta, al igual que con la creciente inseguridad ciudadana y la falta de efectivos policiales en la zona, lo que exige que de una vez por todas se creen las 600 plazas de policía local y nacional que tanto tiempo llevamos reclamando», sostuvo. De esta manera el dirigente socialista puso el acento en recordar que «el Distrito Este no es sólo Paseo de Reding, es mucho más. Son todas las zonas donde vive la inmensa mayoría de vecinos y vecinas, que tienen problemas diarios no solucionados y promesas incumplidas por parte del gobierno de Francisco de la Torre». Sin embargo, insistió el portavoz, «este es uno de los distritos más abandonados por el Partido Popular, con un concejal a la fuga que tenía olvidado a sus vecinos y vecinas, y un sustituto que por la acumulación de cargos no tiene el tiempo necesario».