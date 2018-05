Urbanismo encargará un informe técnico jurídico sobre las obras de la plaza de la Merced

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha celebrado un consejo monográfico esta mañana sobre el estado de la Plaza de la Merced, remodelada en 2011 con un coste de 4,5 millones de euros, y que presenta, sobre todo en la calzada oeste, importantes problemas de ejecución. Dos empresas han efectuado sendos estudios auditando los trabajos y las conclusiones son demoledoras. Así, el viceportavoz socialista, Sergio Brenes, ha explicado que, a petición de su grupo, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha decidido solicitar la elaboración de un informe técnico jurídico para aclarar si se han llegado a "pagar presuntas partidas de acciones supuestamente no ejecutadas" y, a partir de ahí, abrir dos caminos que aún no se han decidido: si reclamar a la empresa que hizo las obras y si se va a los tribunales.

"Las obras costaron 4,5 millones de euros y en vez de cuatro meses previstos se hicieron en diez", ha dicho Brenes, quien ha señalado que ese informe servirá para verificar las certificaciones. El portavoz socialista, Daniel Pérez, califica de "chapuza absoluta" las obras. "Pomares ha reconocido que no se han hecho bien las obras, pero nosotros no nos vamos a quedar ahí, son 4,5 millones de euros de despilfarro, como el Museo de las Gemas", ha dicho, para insistir en que se va a pedir la responsabilidad política. "Se va a hacer un informe técnico jurídico solicitado por el PSOE", ha añadido. También se ha preguntado: "¿Cómo es posible que se hayan certificado obras que presuntamente no se han hecho?". "No nos vamos a quedar ahí", ha dicho.

Los informes son demoledores. Uno de ellos, efectuado por Eptisa, afirma: "En definitiva y a modo de resumen, claramente no se ha ejecutado el proyecto y el cimiento y el firme que se ha construido no se ha realizado con la calidad requerida, a nivel de control geométrico (nivelación de capas), espesores, calidad de materiales, compactación, drenaje y regularidad superficial. Tampoco existe constancia de documentación de control de calidad y control de ejecución de las obras que esclarezcan el porqué de la construcción. Y el cimiento del firme actual y el propio firme han entrado en fatiga estructural, evidenciando la necesidad urgente de efectuar una nueva rehabilitación".

Entre las medidas correctores, se señala que, antes de llevar a cabo una nueva rehabilitación, se recomienda que "se investiguen posibles pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, con objeto de descartar mayores aportes de infiltración en el terreno en los rellenos de apoyo del cimiento y firme". Se propone, al ser calles muy transitadas, "reforzar la capacidad estructural de los suelos blandos que componen los rellenos de apoyo del cimiento y el firme actual; segundo, minimizar las infiltraciones verticales; tercero, drenar la explanada del firme (e idealmente canalizarla y acometerla a la red colectora de turno) d ellos aportes sub-horizontales que se pudieran producir; y cuarto, reutilizar el pavimento adoquinado existente, por su alta residencia mecánica y buen estado en general". Esta solución, concluye Eptisa, evitaría unas medidas correctoras de máximos, consistente en "un saneo de los rellenos flojos de hasta entre tres y cinco metros de profundidad para sustituirlos por materiales adecuados, con las medidas auxiliares de sostenimiento de los taludes resultantes previos que habría que disponer".

Asimismo, habría que demoler el adoquinado existente, demoler y retirar el hormigón de base del firme existente, demolición y retirada de la capa de zahorra artificial, saneo de hasta 1,50 metros de profundidad de los rellenos flojos presentes en la actualidad y traslado a vertedero, escarificado, nivelación y compactación del fondo de excavación del saneo y colocación de una geomallay la extensión de una capa de 30 centímetros de grava limpia, entre otras muchas acciones.