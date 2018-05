El convenio de la hostelería y la amenaza de huelga se cuelan en el congreso de los hoteleros

Bendodo señala en la inauguración que "el turismo es la industria de la felicidad, también para los trabajadores"

Lo que iba a ser un día importante para el turismo de la Costa del Sol, con la presencia en Málaga de los más destacados empresarios hoteleros de España en una doble jornada de debate y análisis sobre la situación del sector, se ha visto salpicada por la polémica que gira en torno a la negociación bloqueada del convenio de hostelería y la amenaza de huelga de los trabajadores, anunciada para este verano si no se consiguen avances, después de más de media docena de reuniones en las que las distancias siguen tan alejadas como antes de sentarse.

Los hoteleros de Aehcos critican esta amenaza de huelga. Dicen que no es «nada nuevo» y afirman que se trata de «un chantaje puro y duro». «La amenaza de huelga siempre ha estado sobre la mesa y se ha mantenido en cada una de las reuniones», se lamenta la patronal que, a su juicio, «el ultimátum si no me das lo que quiero convoco una huelga siempre ha formado parte del argumento sindical».

Los sindicatos CCOO y UGT se concentrarán este viernes ante las puertas del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se celebra el congreso de la Confederación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), por la «sinrazón de la patronal» en la negociación del convenio de hostelería de la provincia.

Así, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas trabajadores del sector y sus representantes se movilizarán para «dar a conocer al colectivo empresarial nacional la sinrazón y la falta de talante negociador de los empresarios malagueños».



El secretario de Comercio y Hostelería de UGT Andalucía, Sergio de Oses, volvió a criticar la postura de la patronal hotelera, criticando que «no sólo» pusieran sobre la mesa «nuevos puntos más agresivos y nocivos para la salud y los derechos de los trabajadores sino que se enorgullecen de ello». «Ya está bien, creo que este sector no se merece este trato», indicó, al tiempo que recordó que «cuando las cosas no han ido todo lo bien que les gustaría a las empresas, los problemas se han repartido con los trabajadores».

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, asistió a la inauguración del Congreso y destacó la importancia del sector hotelero para la industria turística y apostó por reforzar su competitividad para afrontar los retos de futuro. Durante su intervención, incidió en que «tradicionalmente el hotel define lo que es un destino y lo que no» y valoró el papel clave de estímulo de este tipo de alojamiento sobre el sector turístico, ya que los hoteles «generan beneficios y economía a su alrededor», alentando otros negocios.

El consejero, que agradeció la elección de Málaga y Andalucía como sede de este encuentro, recordó que la comunidad ya albergó esta cita en 2005 y que hace trece años «el sector hotelero supo encontrar las respuestas». En este sentido, afirmó que en la actualidad «tenemos nuevos retos por delante que habrá que afrontar», por lo que confió en que se «aprovechen estas jornadas para salir reforzados».

El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, también asistió a la inauguración y destacó la apuesta que el destino Costa del Sol hace por la calidad y la excelencia. «La Costa del Sol, como ustedes saben bien, es un destino líder que apuesta por la calidad y la excelencia. Un destino que en los últimos años ha batido todos sus récords de visitantes, de ingresos y de creación de empleo», manifestó el presidente.

Bendodo también hizo referencia a la situación que vive el convenio del sector, haciendo alusión a una frase del presidente de los hoteleros: «El turismo es la industria de la felicidad. Nosotros vendemos felicidad», dijo y, por este motivo, insistió: «no olvidemos nunca que los trabajadores del turismo también deben estar felices si queremos vender felicidad a nuestros visitantes», animando a las partes a alcanzar un acuerdo que evite la huelga.