El jeque se enzarza con el portavoz socialista por el cambio de nombre de la glorieta Al-Thani

La propuesta de cambio del nombre de la glorieta Al-Thani, planteada por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Málaga, no ha sentado nada bien al jeque Abdullah N Al Thani, que ha respondido al portavoz socialista, Daniel Pérez, a través de Twitter y recurre a bromear sobre la propuesta socialista, con su particular inglés y cuya traducción literal sería: "jaja, Dami (en referencia a Dani), eres tan gracioso. Espero que no llegue el día y que este nombre se cambie para su beneficio personal, siempre #VamosMálagacf".







hahaha Dami you are so funny ? I hope that no day will come and this name will be changed For his personal benefit , Always #VamosMálagacf ?????

Glad that you like our idea to change the name of your Glorieta to Málaga supporters, they truly deserve it.

I beg you more commitment for the club and a good planification to bring back our club to first division.

Hope to see you soon back here in #Volveremos#VamosMálaga?