Elías Bendodo tilda de "incoherente" la moción de censura a Rajoy

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, manifestó este viernes que la moción de censura que salió adelante contra Mariano Rajoy es «absolutamente incoherente», además de ir «en contra de España y no beneficia ni a España ni a los españoles». Cuestionado al respecto en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en el que ha participado junto al director general de la Vuelta a España, Javier Guillén, y el alcalde, Francisco de la Torre, indicó que esta moción de censura es «claramente perjudicial para España, no se mueve por un interés de país, es absolutamente personalista». Haciendo un símil con el ciclismo, manifestó que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «el sprinter que tiene una oportunidad, solo una, y si no se tiene que retirar y esa oportunidad, se dope o no, tenga motor la bici o no, la va a aprovechar». Para Bendodo, cuyo partido ha alcanzado la alcaldía de varios municipios malagueños gracias a mociones de censura, el socialista mira «exclusivamente su interés y sabe que si no hubiera salido esta moción se acabarían sus días en política». «Es en contra de España», apostilló, recordando las palabras de Sánchez y su secretario de Organización, José Luis Ábalos: «Dijeron que nunca iban a pactar con independentistas». Cuestionado por si esto supone que Sánchez traicione sus principios, ha considerado que sí, así como «de mucha gente de su partido»; recordando aquel Comité Federal socialista: «el veto que se le puso fue porque quería pactar con los que ha pactado hoy; los barones están callados todos y tendrán que dar sus explicaciones». Bendodo aludió a los Presupuestos Generales del Estado que los socialistas votaron en contra y enmendaron a la totalidad «y ahora les parece bien». «Son pequeños ejemplos de llegar a toda costa, por encima de los intereses de España, y aquí se han puesto otros intereses por encima de los de España». Bendodo recordó que tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Diputación seguirán «trabajando, reivindicando y defendiendo los intereses de Málaga».

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, valoró la gestión de Rajoy y esperó «que quienes reciben ese legado estén a la altura de su responsabilidad». «Esperamos que sea sí y lo deseamos de corazón», agregó. De la Torre deseó que este cambio «no suponga una ruptura» con la política económica «exitosa» del PP. «Es importante que la economía siga creciendo en términos positivos», ya que «nos podemos esforzar desde aquí en hacer las cosas lo mejor posible, que lo hacemos, pero si ese marco se tiene que mantener y España siga siendo un país estable y con capacidad de atraer inversiones».

Por su parte, el secretario general del PSOE malagueño, José Luis Ruiz Espejo, valoró que «el PSOE vuelve a asumir su responsabilidad histórica al dar un paso adelante y tomar las riendas de la situación, desalojando a un PP marcado por la corrupción». «Desde Málaga estamos con nuestro secretario general, con Pedro Sánchez, y vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras para apoyar al Gobierno socialista».