El euro o el timo de la estampita

El euro, la moneda que nos colaron como la panacea a nuestras crisis periódicas, está cerca de cumplir la mayoría de edad, pero la verdad es que muchos ciudadanos piensan: ¡menudo timo! ¿Era necesario colarnos este truco de la estampita para que los grandes amos de los mercados europeos mantengan su gran monopolio del dinero?

Para el ciudadano medio el euro solo ha traído empobrecimiento. La crisis económica ha dejado una situación crónica de empobrecimiento para muchos por las servidumbres que ha exigido el euro.

En estas mismas páginas hemos podido leer en estos años como los productos básicos, pan, leche, huevos, transporte público, vivienda y muchos más se han encarecido más allá de un 50%, y de un 10o por cien respecto a la vieja peseta, mientras que en este tiempo los salarios lo han hecho mucho menos. Todos hemos perdido. El euro es un enfermo grave al que ya no se sabe qué fármaco dar. A pesar de ello las autoridades europeas, muchas de ellas elegidas a dedo, nos asustan con el infierno y nos cuentan la gran mentira de que más allá del euro no hay vida, que no es posible otra alternativa.

Al respecto dos ejemplos muy europeos. Suecia está fuera del euro. Los suecos ya rechazaron en referéndum en 2003 la adopción de la moneda única y, según las últimas encuestas, el 65% de los votantes volvería a decir que no, pues les va muy bien. Y lo que es mejor, el país no ha tenido que desembolsar ni un céntimo para financiar los planes de rescate de las grandes víctimas de la zona euro, como Grecia, Portugal o España.

Polonia, uno de los antiguos países de la órbita soviética, se ha salvado por un pelo. Las autoridades polacas determinaron en 2008 que el país adoptaría el euro en 2012. Poco después estalló la gigantesca crisis que nos consume y el euro quedó aplazado. La economía polaca conoce en los últimos diez años un crecimiento espectacular y no tiene síntomas de agotamiento.

Podríamos hablar también de Inglaterra, definitivamente fuera del euro. Su libra esterlina no ha sufrido quebrantos y la City sigue siendo el gran centro financiero de Europa

La moneda única ha sido una maldición. Nos ha ido empobreciendo poco a poco y ahora no parece posible el retorno; aunque muchos lo sueñen.