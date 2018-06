Una guía en inglés para vender los atractivos de Málaga

El historiador irlandés Michael Barry ha presentado hoy en la sala de prensa del Ayuntamiento "Málaga, a Souvenir and Guide", una completa guía turística en inglés que retrata a la capital de la Costa del Sol desde diferentes puntos de vista, haciendo un minucioso repaso de la historia de la urbe llegando hasta su eclosión turística y cultural actual, un completo trabajo que le ha llevado dos años y por el que se ha visto a obligado a pasear mucho y bien por el Centro Histórico y diferentes zonas de la metrópolis. En el acto, lo ha acompañado la concejala de Turismo y Promoción, María del Mar Martín Rojo.

De esta forma, Málaga suma una nueva publicación en inglés que potencia la difusión de la ciudad desde la experiencia y conocimientos de su autor. Extensamente investigado, el libro, como ha señalado Barry, cuenta la historia de Málaga y su región usando una selección de imágenes muy atractivas y absorbentes.

El autor describe las diversas épocas de la ciudad: sus inicios como asentamiento fenicio, los tiempos prósperos de la época romana basados en la producción de una salsa de pescado muy solicitado en Roma, y Málaga como segunda ciudad del reino nazarí de Granada hasta su caída a manos de los Reyes Católicos en 1487. La guía continúa con la historia de la capital hasta hoy, convertida, como ha dicho Martín Rojo, en una "urbe moderna, vibrante y acogedora que ofrece una muestra cultural de primer orden".

El libro, ricamente ilustrado, se convierte en un valioso recuerdo de la visita a la ciudad y al enorme área que la rodea. Los atractivos de la ciudad se muestran en una serie de fotografías originales, tomadas por el mismo autor. La concejala ha considerado muy positiva la publicación de manuales como este, ya que "enriquecen la bibliografía turística sobre Málaga y contribuyen a divulgar nuestro destino".

La guía ha sido editada por Andalus Press, tiene más de 280 páginas a todo color y se han distribuido 1.300 copias. Está disponible tanto en Internet como en las principales librerías de Málaga, tiendas del aeropuerto y también en librerías de Nerja, Fuengirola, La Cala, Mijas, Marbella y Puerto Banús. El autor pasa parte del año en Dublín y el resto en Estepona, y próximamente va a presentar allí su libro.

Michael B. Barry (Cork, 1949) estudió en Trinity College, Dublín. Ha trabajado en proyectos de transporte tanto en Irlanda como en todo el mundo. Con un gran interés en la historia y el patrimonio, Michael ha escrito numerosos libros, entre los que se incluyen ´Victorian Dublin Revealed´, ´The Green Divide, an Illustrated History of the Irish Civil War´ y ´Courage Boys, We are Winning: an Illustrated History of the 1916 Rising´. Ha desarrollado una especial atención por España y tiene un conocimiento particular del país y su historia. Sus libros recientes sobre este tema incluyen ´Homage to Al-Andalus, the Rise and Fall of Islamic Spain´ y ´The Alhambra Revealed, the Remarkable Story of the Kingdom of Granada´.

El 1 de mayo de 2018 recibió un premio especial de la Academia Irlandesa de Ingeniería 'en reconocimiento de una contribución vitalicia y duradera al patrimonio de la ingeniería en Irlanda'. En la actualidad reparte su tiempo entre Dublín y Estepona.