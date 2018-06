Los hombres de Sánchez en Málaga

La lealtad cobra valor cuando se produce en situaciones de extrema dificultad. Ahora, viendo como Pedro Sánchez recibe en La Moncloa al presidente de Ucrania y conversa con él en un fluido inglés, es fácil olvidar aquel 1 de octubre de 2016 que lo tiñó todo de lágrimas y desesperación. Un comité federal transmitido por televisión, para posterior pudor de los asistentes, y que acabó en la dimisión de quien ahora se encuentra ultimando los últimos ajustes para conformar su gabinete de ministros. La vida sigue deparando sorpresas de una magnitud incalculable. En el camino del cadalso hasta la vuelta triunfal a hombros de una militancia, que sintetizaba toda su rabia acumulada elevando el puño y cantando La Internacional, hay una serie de personas que hicieron algo que es muy inverosímil en política: mantenerse del lado de quien acaba de ser apartado de su partido como un apestado. Tan rotundo fue el beneplácito con el que contaron los ejecutores de Sánchez dentro del PSOE de Málaga, que entre todos los militantes con cargo público u orgánico en ese momento sólo hubo dos que apoyaron abiertamente a Sánchez en su regreso a la secretaría general. El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, y el concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, Javier García León, que se ha vuelto a presentar a las primarias para ser el candidato socialista a las elecciones locales de 2019. García León, especialmente, asumió el rol de aglutinar el malestar de la militancia y canalizarlo a través de una plataforma que empezó a coger fuerza y que tuvo su momento álgido con aquel mitin que celebró Sánchez en Cártama. Qué fácil se ve todo ahora. La literatura del que se saca el puñal que lleva en la espalda. La rebelión contra la abstención. La fuerza de la militancia contra el candidato del aparato. De alguna forma podría entenderse a estas alturas que la victoria de Sánchez era lo normal o que Susana Díaz partía en realidad con las connotaciones de outsider. Por ello, para reconocer las derivadas y el panorama que deja la entrada de Sánchez en La Moncloa, y detectar quiénes son ahora sus personas de confianza en la provincia resulta necesario un viaje al pasado, cuando un grupo nutrido de personas empezó a nadar a contracorriente.

Cochera Cabaret

Un 23 de febrero de 2017 supuso el nacimiento del llamado sanchismo en Málaga. En una encrucijada dramática para el partido, unos 300 militantes se dieron cita en un día lluvioso y muy acorde a la situación convulsa que estaba viviendo el partido. Un acto en territorio hostil que sirvió para plantar una semilla. El cabreo y la rabia entre muchos militantes de base se hace palpable. Los que se sentían expulsados de las casas del pueblo o ninguneados por la dirección provincial se unen y empiezan destacar nombres. Entre ellos, el de Ignacio López, hijo del otrora subdelegado del Gobierno Hilario López. Irrelevante hasta entonces en el PSOE de Málaga, empieza a cobrar fuerza en el discurso de las tempestades. Inexperto en cómo funcionan las cañerías del partido, donde muchos le tenían reservada una de estas sonrisas condescendientes para el rebelde sin causa, le basta con el «no es no» para ganar adeptos. A día de hoy, es el único socialista malagueño con presencia en la actual ejecutiva federal. Un premio del que ahora hace gala y que le convierten en una pieza clave, aunque con matices. Al nombramiento como miembro de la ejecutiva le siguió un episodio que iba a oscurecer su trayectoria. Oxigenado por el triunfo de Sánchez, decidió presentarse a las posteriores primarias provinciales. Enfrascado en la euforia, puso día y hora para la presentación de su candidatura en el Palmeral de las Sorpresas. En el equipo de Sánchez no se veía con buenos ojos eso de enfangar el recién estrenado cargo en la ejecutiva en una batalla que se veía perdida de antemano. En una larga noche, con intervención directa desde Dos Hermanas, se frenó la candidatura de López. Después de tres días en paradero desconocido, con el móvil apagado, volvió a la vida y entre sollozos anunció que no se presentaba a aquellas primarias. Hablar de Dos Hermanas es hablar de su alcalde, Francisco Toscano. Además de ser el principal responsable de relanzar a Sánchez en Andalucía, es clave para entender el equilibrio de poder vigente. «Andalucía se gestionaba desde Dos Hermanas», resume alguien que vivió todo el proceso en primera persona. Cochera Cabaret, Fuengirola y Cártama. Ese fue el triángulo de la movilización en Málaga, pero siempre bajo supervisión de Dos Hermanas.



El único apoyo orgánico que tuvo Sánchez en Málaga se limitó a Fuengirola y a Cártama, donde Gallardo y García León asumieron el riesgo de convertirse en proscritos. «Susana Díaz no perdona», resume un alto cargo del PSOE en Málaga el punto número uno del manual de estilo. Un hecho que ahora se cobra su efecto a la inversa y convierta a ambos en personas de confianza del nuevo presidente del Gobierno. Algo que no trastorna, en todo caso, los planes de ambos que no van más allá de sus ambiciones a nivel municipal. Gallardo volverá a presentarse en 2019 en Cártama con el cartel de ser el único socialista de la provincia que gobierna con mayoría absoluta en un municipio de más de 20.000 habitantes. En el caso de García León, ha dado el paso de disputarle las primarias a Carmen Segura y parte con el objetivo de convertirse en uno de los alcaldes de la Costa que tiene línea directa con Sánchez.

Normalizar relaciones

La llegada de Sánchez a La Moncloa ha supuesto, por otra parte, el inicio del deshielo con el susanismo. De entrada, fuentes del partido confirman que la decisión de nombrar a las personas que van a ocupar cargos estatales está en mano de la dirección provincial. Aunque todavía no ha trascendido nada, Díaz negociará directamente el nombramiento. Destaca el cargo de subdelegado del Gobierno y se espera una decisión, a muy tardar, para la semana que viene. El hecho de que Sánchez esté ahora en la Moncloa ejercerá de pegamento. Si logra estampar la impronta social a nivel nacional, pueden esperarse réditos para las elecciones autonómicas y municipales para 2019. El peligro, eso sí, existe, a la inversa. Si Sánchez naufraga en Madrid, cabe esperar el efecto mariposa y el fracaso se puede expandir hasta llegar a Málaga.