Daniel Pérez exige la convocatoria de un debate sobre el estado de la ciudad

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidato a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha remitido un escrito al alcalde, Francisco de la Torre, fechado el 4 de mayo, en el que reclama la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir sobre el estado de la ciudad, una sesión similar no se celebra, según ha señalado hoy, desde 2014, es decir, el pasado mandato. Fuentes socialistas explican que se trataría de una moción de censura encubierta que trata de obligar al primer edil a retratarse, con el fin de recoger parte de los vientos alisios que llegan de la moción triunfante de Pedro Sánchez que le ha llevado hasta la presidencia del Gobierno.

El PSOE ha aumentado su escalada de tensión contra el equipo de gobierno a lo largo de los últimos meses. De hecho, en el pleno de ayer, martes, el portavoz pidió la reprobación del alcalde por las obras de la plaza de la Merced, que presentan serios desperfectos, sobre todo en las calzadas oeste y norte, lo que va a obligar a intervenir sobre ellas. El regidor, sin embargo, no quiso debatir con Pérez y le recordó que el responsable de Urbanismo es Francisco Pomares. La refriega fue bronca, pero De la Torre quiso evitar enzarzarse en un toma y daca con el candidato socialista a la alcaldía como ya ocurrió en el pleno de mayo, cuando discutieron por diferentes proyectos ferroviarios.

Pérez ha dado esta mañana una rueda de prensa en las escalinatas de entrada del Ayuntamiento en la que ha sido muy duro con el trabajo del equipo de gobierno. "El alcalde está obligado a convocar este debate sobre el estado de la ciudad en 15 días, según el reglamento", ha dicho, ya que lo ha pedido más de un cuarto de los ediles de la corporación municipal. "No es una moción de censura, pero vamos a hablar de la ciudad", ha dicho. Ahora, en teoría, la sesión debería convocarse en 15 días, un calvario para los ediles del equipo de gobierno que, además, tendrán que retratarse en la próxima sesión sobre expedientes urbanísticos caducados, que será el 12 de junio en principio.

"Este Ayuntamiento lo preside la rutina, la costumbre, no hay imaginación, ni ideas, ni posición sobre diferentes temas, además de no existir proyecto", ha explicado, para incidir en que el equipo de gobierno gestiona la ciudad "con el piloto automático puesto, como un avión que hace años se puso en ese modo y de ahí no salimos".

También ha insistido en que es necesario hablar de la ciudad "por higiene democrática" y ha destacado que tango el Gobierno como la Junta realizan un debate sobre el estado del país y de la comunidad, respectivamente, al año. "Es un Ayuntamiento sin rumbo, queremos presentar una alternativa sólida, porque el modelo de Paco de la Torre está agotado, con un equipo de gobierno a la fuga, un proyecto más preocupado en mantener el tono agónico que en gobernar", ha dicho.

"Este debate plenario debe ser convocado en 15 días, si no tendrá que hacerlo el secretario", ha declarado.

La idea de los socialistas, según diversas fuentes, es que se enfrenten los hasta ahora únicos dos candidatos a la alcaldía nominados ya por sus partidos, el actual regidor y Pérez, que culminó sus primarias sin rivales internos a la vista, hacer una foto fija del proyecto de gestión en marcha y la alternativa que ellos manejan para la ciudad, toda vez que Málaga Ahora, por ejemplo, no sabe si quiera si concurrirá a las elecciones, Podemos y Málaga para la Gente irán unidos, aunque no se conoce aún el número uno de la lista y Ciudadanos debe refrendar a Juan Cassá.