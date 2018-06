Pomares afirma que Málaga no necesita que su paisaje sea Patrimonio de la Humanidad

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, presentó ayer una moción en la que proponía que el Ayuntamiento de Málaga solicitara a la Unesco la declaración del paisaje de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, en la categoría de Paisaje Cultural Evolutivo, impulsando los mecanismos adecuados para lograr dicha declaración; también pedía que el Consistorio asumiera las declaraciones de los asesores de la Unesco que vincularon la pervivencia del valor paisajístico de la ciudad a que se renuncie al rascacielos hotelero del puerto. PP y Cs votaron en contra del primero de los puntos, los grupos de izquierda votaron a favor y el PSOE se abstuvo; en relación al segundo, contó con 22 votos en contra (PP, Cs y PSOE), y los seis a favor de Málaga para la Gente, Málaga Ahora y Juan José Espinosa. La noticia saltó cuando el edil de Urbanismo, Francisco Pomares, aseguró: «Málaga lograría ese título, pero no lo necesita ya» y agregó que es para ciudades pequeñas y poco famosas.

Para respaldar su reflexión, muy polémica entre los vecinos presentes, se basó en un informe de Londres y en las conclusiones de unas jornadas, dado que ambos foros aseguraban que ser Patrimonio de la Humanidad servía para colocar en el mapa a una ciudad, pero tenía costes indudables como que se vaciase su centro antiguo.

Pomares pidió a Málaga para la Gente que sea «coherente» y no presente iniciativas para vaciar el Centro Histórico de residentes, y abogó por «buscar el equilibrio», a lo que Zorrilla respondió: «No hay más ciego que el que no quiere ver ni más sordo que el que no quiere escuchar, no quieren oír a los expertos de Icomos».