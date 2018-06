IU pregunta si los inspectores recibieron órdenes para abandonar la disciplina urbanística

La comisión de investigación sobre los expedientes urbanísticos caducados comenzará el martes con la declaración de los tres inspectores de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El portavoz de IU-MpG ha dado hoy una rueda de prensa en la que ha afirmado que su intención es preguntar si estos profesionales recibieron directrices "para abandonar la disciplina urbanística", dado que, en su opinión, y siempre refiriéndose a la jefatura de la Gerencia, "hay una dejación absoluta de funciones" en este ámbito, declaraciones efectuadas después de las informaciones relativas a este área por parte de este periódico, en la que se aludía a que Urbanismo abrió 11.000 expedientes en diez años, puso 2.000 sanciones y sólo habría cobrado 18 de ellas.

"Queremos saber qué les parece que su trabajo no sirva para nada, que el 99% de las actas terminan sin sanción", ha dicho Zorrilla, para insistir en que quiere que dejen claro "si tenían directrices claras y objetivos por parte de la jefatura, o si actúan como buenamente pueden", para destacar luego su profesionalidad e insistir en que cuentan con pocos medios humanos y materiales, "sólo hay tres inspectores para una ciudad de 600.000 habitantes, que hacen una labor ingente, pretendemos que nos expliquen su metodología de trabajo, qué medios necesitarían".

Zorrilla ha insistido en que es necesario saber "qué ha pasado con los miles de expedientes urbanísticos que han quedado bien sin tramitar, o tramitadas y han acabado sin sanción", ha dicho, para insistir luego en que se trata de hechos "gravísimos". "En estos diez u once años, según hemos conocido, de casi 12.000 actas por infracciones urbanísticas, que son las levantadas por los inspectores, sólo en 2.060 se han incoado expedientes sancionadores, lo que supone poco más del 17%; además, lo que es más grave, se han impuesto 91, lo que no llega ni al 1% de los expedientes, y sólo se han pagado 18 sanciones, el 0,15%", ha reflexionado. "Es un hecho gravísimo", ha declarado.

"Estamos ante el abandono de una competencia básica de un municipio como es la disciplina urbanística, hay una dejación de esta función en el Ayuntamiento, para el gobierno del PP la Gerencia Municipal de Urbanismo sólo debe servir para los pelotazos urbanísticos y no para ejercer la disciplina urbanística, que es básica para una función ordenadora, disuasoria, no sólo recaudatoria, sino importante para que una ciudad sea mínimamente vibible y segurida jurídicamente", ha recalcado, para insistir después en la gravedad que, a su juicio, supone que supuestamente algunas de las sanciones no hayan sido tramitadas en relación con obras efectuadas por administraciones y empresas públicas, cuando la ley "es igual para todos" y estas instituciones deben "dar ejemplo". "No estamos hablando de pequeñas obras de cualquier ciudadano o licencias de obra menor, sino de grandes obras cometidas sin licencia o bien excediendo en mucho lo autorizado por la licencia", ha reseñado.

Luego, ha puesto ejemplos: "¿Qué ha pasado con las infracciones impuestas al empresario de la piscina de Campanillas? ¿Qué ha pasado con las infracciones del promotor del Centro Ruso en el Monte San Antón? Las obras fueron restituidas a la legalidad, pero ¿se cobraron las infracciones? ¿Qué ha pasado con las obras ilegales del Parque del Retiro, un jardín histórico protegido que motivó una moción de este grupo?", para criticar que sólo haya tres inspectores en la Gerencia Municipal de Urbanismo para una ciudad como Málaga.