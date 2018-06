De la Torre ve oportuno el debate para verla solidez de la ciudad de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó ayer que el debate del estado de la ciudad, que se celebrará en pleno extraordinario el próximo 18 de junio, será «muy oportuno» para «dejar claro el recorrido de Málaga en estos años, la solidez de la Málaga de hoy y la perspectiva de la Málaga del mañana».

De la Torre volvió a reiterar que está «encantado» con que se lleve a cabo el debate del estado de la ciudad, «que hemos tenido en otras ocasiones, que se han desarrollado siempre de una manera muy clara, muy libre en la manera de expresarlo y siempre queda claro el avance de la ciudad». «Espero que el día 18 quede también así».

«Jamás me voy a negar al debate de la ciudad, no uno, si quiere uno cada trimestre, los que sean necesarios para dejar muy claro como avanza la ciudad, a pesar, a veces, de no encontrar la colaboración debida en otras administraciones para que esos avances sean aún más brillantes y más sólidos», agregó el alcalde.

De la Torre recordó que el pasado martes tuvo lugar el pleno, y un día antes la junta de portavoces «para ver el tema de las mociones urgentes y lo normal es que se planteara allí para ver la fecha más adecuada». «La hemos buscado así, pero si se hubiera consensuado la fecha, mejor», lamentó.