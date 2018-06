Comic Stores reabre el próximo viernes su tienda en el Paseo de los Tilos

Comic Stores, la franquicia de cómic va a reabrir la tienda ubicada en el Paseo de los Tilos 30 de Málaga capital, junto a la estación de autobuses.

Comic Stores Málaga Tilos ha preparado una gran campaña los días 15 y 16 de junio para celebrar su reapertura y para ello ha previsto numerosas actividades hasta la fecha de reapertura. De momento, Comic Stores anuncia como primera misión que a las 20 primeras personas que lleguen el viernes 15 de junio a las 10.00 horas o a las 17.00 horas podrán conseguir alguno de los POPs gratis, eligiendo entre todos los disponibles.

Para quien no lo consiga, aún habrá una segunda oportunidad, pues todos los que lleguen entre los 100 primeros tanto el día 15 como el día 16 en la apertura de mañana o en la de tarde podrán participar en el sorteo de una figura de 'ET' a tamaño real, valorada en 416,95 euros. El sorteo se hará en la misma tienda a las 20.00 horas del día 16 de junio, momento en el que el agraciado tendrá que estar en la tienda y si no fuera así, se seguirían sacando números hasta que resulte ganador alguno de los presentes. Para participar en ambas promociones no hará falta hacer ningún tipo de compra.

Comic Stores Málaga Tilos es una de las seis tiendas con las que cuenta esta franquicia malagueña. Dos están en Málaga capital y el resto se reparten entre Fuengirola, Ronda, Granada y Alcalá de Henares (Madrid). La franquicia se ha consolidado con fuerza en el sector y abrió el año pasado por primera vez una tienda fuera de Andalucía. Además, acude a las principales ferias del sector con un stand de 100 metros cuadrados convertido en una tienda pop-up que ha tenido siempre gran aceptación por parte de los asistentes.