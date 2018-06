Medel pide a los partidos que empiecen a definir ya su programa económico de cara a las futuras elecciones

El presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, Braulio Medel, ha comentado este martes que en una situación política como la actual, con un nuevo Gobierno y una perspectiva de elecciones "a no muy largo plazo", el debate sobre la economía debe ser "crucial" y ha considerado que "la definición programática de los distintos partidos políticos ante este escenario es no sólo importante sino absolutamente necesaria". Medel, que ha presentado las Jornadas sobre Retos de la Economía Española organizadas por la Fundación Unicaja, ha recordado que es la primera vez que en España triunfa una moción de censura en el Parlamento, lo que ha propiciado que haya un Gobierno que no ha salido de unas elecciones con una programa político y económico expuesto a los ciudadanos. "Habida cuenta de que el tiempo que queda es el que es aunque se agotar la legislatura, la obligación de los partidos es ir definiendo el avance o el contenido de sus programas", ha apuntado.



En cuanto a las posibilidades apuntadas por algún miembro del nuevo Gobierno de cambios en la reforma laboral, ha preferido no pronunciarse a espera de propuestas concretas. "Es como cuando se dice de cambiar la Constitución sin saber para qué, sobre qué y cómo. Antes habrá que ver qué se quiere", ha afirmado Medel, que ha estado acompañado por el presidente del Consejo Consultivo de Funcas, Victorio Valle, y por el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual. El presidente de la Fundación Unicaja cree que es necesario que "los grandes debates traten de concretar el contenido de sus propuestas".

Medel ha destacado la importancia del momento actual a nivel internacional y nacional, afirmando que confluyen diversas circunstancias que hacen que el mercado económico, político e institucional "esté sufriendo alteraciones muy profundas". Entre estos factores ha citado el "imparable ascenso" de los países emergentes o la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump ("sin valorar si es buena, mala o regular"). A su juicio, las decisiones de Trump están generando "cambios drásticos" en las relaciones multilaterales a nivel mundial, algunos de los cuáles permanecerán aunque el presidente se fuera. "Que nadie piense que las cosas volverán a ser como antes. Hay cosas que seguirán ahí el marco mundial cambiará", ha asegurado. En relación a Europa, ha destacado el Brexit, la configuración de nuevos gobiernos, con Italia como caso más reciente, y el debate sobre la construcción europea.

A nivel económico, el responable de la Fundación Unicaja ha comentado que las jornadas vienen a propiciar un debate sobre cuestiones sobre las que se suelen hacer "afirmaciones categóricas" pero sobre las que también "conviene tener cierto escepticismo". Entre ellas, ha citado premisas como que "todo lo que atenta contra el libre comercio es malo", que "las rentas de capital siempre crecen por encima de las del trabajo", y que "el desarrollo tecnológico destruye puestos de trabajo". "Depende", ha contestado a todas ellas Medel, que por ejemplo ha recordado que Japón, Estados Unidos y Alemania, que están a la vanguardia en innovación, tienen tasas mínimas de paro de entre el 2,5% y el 3,9%. También ha puesto en duda las críticas a los gobiernos europeos por sus políticas de austeridad, afirmando que lo que han hecho es reducir el déficit público.