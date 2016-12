Alarma Camacho

­ Ignacio Camacho vuelve a encender las alarmas del malaguismo. El mediocentro blanquiazul no se ejercitó ayer, en la última sesión antes de que la plantilla se marche de vacaciones navideñas, y emprendió viaje a Barcelona para consultar con un especialista por sus molestias de la espalda.

El maño está sufriendo en silencio. Cada semana los dolores son mayores y hay quien teme que acaben con una intervención o con una parada más prolongada. Camacho trabaja a menor ritmo casi todas las semanas, salvo cuando se acerca el día de partido. Y ahora, aprovechando estos días de parón, ha decidido buscar una nueva opinión externa.

Camacho acudió ayer a la consulta del consulta del traumatólogo Enric Cáceres, en relación a los problemas de espalda que viene sufriendo durante las últimas semanas. Según se recoge en el «mundillo», el doctor Cáceres es un «célebre traumatólogo español especializado en columna vertebral, de prestigiosa reputación al tratar a numerosos futbolistas en la clínica Dexeus de Barcelona con lesiones de espalda. Actual jefe del Departamento y catedrático de Cirugía Ortopédica y Traumatología (UAB) del ICATME», una eminencia mundial en su especialidad.

El doctor Cáceres tiene varios casos llamativos sobre su mesa. El más reciente es el de Neymar hace dos veranos, cuando el brasileño sufrió durante el Mundial una dura entrada en su espalda del colombiano Zúñiga, Cáceres trató su recuperación. Además, operó, entre otros, a Gonzalo Higuaín de hernia discal. Una operación que tuvo varios meses al argentino fuera de los terrenos de juego y que generó controversia, ya que optó por un tratamiento conservador antes de pasar por el quirófano. También Henry fue tratado por el especialista catalán. Un galeno que se caracteriza por tratar de evitar siempre la intervención. Yaya Touré o el exmalaguista Santi Cazorla también han pasado por su manos.

Camacho espera conocer con mayor exactitud el motivo de sus dolencias. El maño espera no tener que perderse ningún partido más y que esos próximos días de vacaciones consigan rebajar los dolores en la espalda. Camacho ha disputado todos los minutos de Liga esta temporada, salvo el partido que se perdió contra el FC Barcelona en el Camp Nou. Y es una pieza clave en los esquemas de Juande Ramos y del Málaga CF.

Carlos Kameni, que sufre un proceso viral y que no estará hoy contra el Córdoba, no tendrá problemas para volver tras las vacaciones navideñas. Juankar, por su parte, sufre una lesión menor en la rodilla, por lo que se espera que regrese también pronto.