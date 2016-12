La crisis puede con Juande

Juande Ramos dimitió como entrenador del Málaga CF. El todavía técnico blanquiazul –mientras que no haya confirmación oficial por parte del club– comunicó el miércoles al propietario del club, el jeque Abdullah Bin Nasser Al-Thani, su decisión de dejar el cargo de manera irrevocable. Ambas partes se dieron un margen hasta este jueves para tratar de reconducir la situación, pero un mensaje de despedida del jeque dirigido hacia Juande Ramos por la tarde hizo saltar todas las alarmas. A última hora de la tarde Al-Thani sorprendió a todo el malaguismo con un tuit en el que anunciaba, a su manera, que Juande ya es historia del club albiceleste.



«Muchas gracias Señor Juande Ramos. Aprecio su franqueza y respeto su decisión. Le deseo todo el éxito», rezaba el tuit del jeque que descolocó a todo el malaguismo.



Este periódico ha podido confirmar que la salida del manchego está a la espera de negociar la resolución del contrato, una situación que se puede desbloquear en las próximas horas. Estas mismas fuentes expresaron su sorpresa por las formas en las que se ha producido la dimisión de Juande Ramos, sin que nadie en el club de Martiricos conociera sus intenciones antes de marcharse de vacaciones para disfrutar las Fiestas Navideñas.



En un principio, estaba previsto que Juande Ramos regresara a Málaga la próxima semana, para ponerse a las órdenes del equipo tras, una semana de descanso, el 28 de diciembre. Pero fuentes del club han asegurado a este periódico que el anuncio por parte del jeque de la intención de Juande por abandonar el club ha precipitado los acontecimientos, por lo que puede que el técnico adelante su vuelta para esclarecer una situación que ha sumido el club en el más absoluto caos.







Muchas gracias

Señor . Juande Ramos

Aprecio su franqueza

Y #respeto

su decisión

Le deseo todo el éxito pic.twitter.com/j6htD3dp5c „ Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 22 de diciembre de 2016

Ahora, con la decisión de no continuar al frente del proyecto blanquiazul, el club y Juande deben buscar una salida pactada por el bien de ambas partes.En todo caso, la confirmación oficial del adiós definitivo de Juande Ramos no se puede dilatar mucho en el tiempo. El Málaga necesita un entrenador que tome las riendas del equipo lo antes posible ante un mes de enero que se antoja más que complicado en el seno de la entidad.Juande Ramos, tras las goleadas encajadas ante Sevilla y después ante el Córdoba, que supuso la eliminación copera, se había convertido en el centro de la diana de las críticas. Incluso, en el seno del vestuario, varias de sus decisiones no habían gustado a varios de los pesos pesados de la plantilla. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas y la de Juande en el Málaga CF parece que va a corroborar este dicho.