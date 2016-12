Las otras 'espantás' de Juande

En su primera etapa en la entidad de Martiricos, Juande no quiso seguir tras una fructífera temporada y declinó la oferta de renovación blanquiazul

La marcha de Juande Ramos del Málaga CF no es la primera en la que el técnico manchego se va de un equipo envuelto en la polémica. En el currículum del ya exentrenador malaguista –falta solo la confirmación oficial– se encuentran otras famosas «espantás», como la protagonizó en el Sevilla FC o en el Espanyol, donde forzó su despido tras unas incendiarias declaraciones contra el Consejo de Administración perico.

Juande deja el Málaga huérfano de entrenador, pero este modus operandi del manchego no es nuevo. En Sevilla conocen bien las formas de proceder de Juande Ramos, que se marchó del club hispalense prácticamente sin avisar en plena temporada 2007/08 para aceptar una mareante oferta del Tottenham. Ha pasado ya casi una década: «Juande Ramos se personó en la tercera planta del Ramón Sánchez Pizjuán para presentar un documento en el que ha comunicado la rescisión unilateral de su contrato sin justa causa al amparo del Decreto 1006/85 a las 22:35 horas. El manchego acudió acompañado por el preparador físico Marcos Álvarez –con el que había trabajado antes en el Málaga CF–, quien le entregó el mismo documento al director general de la entidad, José María Cruz, en presencia del director deportivo del club, Ramón Rodríguez Monchi», señaló entonces la página web del Sevilla FC.

Pero tampoco era ésa la primera vez que Juande protagonizaba una salida tan sonada. En el curso 2002/03, el manchego forzó su despido como entrenador del Espanyol tras cinco jornadas de Liga, al realizar unas incendiarias declaraciones en contra del Consejo de Administración del club catalán, que horas después acordó su despido.

«Mi relación con Ruiz Mateos fue excelente; con Lopera fue parecido, pero con este Consejo ha habido mucha falta de entendimiento», declaró Ramos en su momento en relación con sus anteriores equipos, el Rayo Vallecano y el Betis, respectivamente. El técnico manchego dejó entrever que su salida del club perico era posible y adelantó que si ésta tenía lugar no sería «por temas deportivos». «No he transigido con muchas cosas que se me querían imponer».

«Los problemas de este año son los mismos que tenía el entrenador el año pasado. Entonces estaba Paco Flores, un españolista que se ha criado aquí y que es de la cantera y, aunque ahora estoy yo, alguien completamente diferente, todo sigue igual. Es posible que todos seamos malos, pero tal vez lo que ocurra es que se quieran tapar o no se quieran descubrir ciertas cosas», confesaba ante los medios

Además, Juande tampoco tuvo una salida amistosa del Tottenham inglés, del que fue despedido después de una tormentosa convivencia con buena parte del vestuario de los Spurs.

Hace 12 temporadas, Juande no quiso aceptar la oferta de renovación por parte del club blanquiazul tras una exitosa campaña y prefirió tomarse un año sabático antes que seguir en la entidad de Martiricos. Ahora se va porque no hay sintonía ni con los propietarios, ni con los ejecutivos ni con los jugadores ni con la afición.