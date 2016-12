Lluvia de ofrecimientos para un banquillo muy apetecible

En las próximos días se conocerá el nombre del sustituto entre una amplia lista, en la que destacan Rubi, Sergio González u Óscar García Junyent, muy del agrado del dirigente catalán

La repentina dimisión de Juande Ramos como técnico del Málaga, cuya recisión de contrato se espera que se haga hoy oficial por parte del club, ha propiciado un aluvión de ofrecimientos de entrenadores, mayor si cabe que cuando Javi Gracia se marchó al Rubin, al teléfono del director deportivo Francesc Arnau.

El dirigente catalán maneja una lista muy amplia de entrenadores, la cual tiene ordenada por orden de preferencia y en la que destacan varios nombres propios. Son entrenadores muy del gusto del dirigente y con un perfil similar al de Javi Gracia –jóvenes, preparados, estudiosos del fútbol y con muchas ganas y hambre por triunfar–. Y es que, parece que el director deportivo blanquiazul no quiere repetir la fórmula de búsqueda de un técnico de renombre y consagrado, tal y como era Juande Ramos, que a la larga ha resultado ser un fracaso.

En ese sentido, los nombres que maneja Arnau como más apetecibles, aunque tiene más en su agenda, son Rubi, Sergio González y Óscar García Junyent. Todos entrenadores muy conocidos por el dirigente blanquiazul, catalanes y con un perfil muy específico.

El primero, Joan Francesc Ferrer, conocido en el mundo del fútbol por Rubi, es muy del agrado de Arnau. Pese a no ser muy reconocido para el gran público, el entrenador catalán cuenta con experiencia en Primera División pese a sus 46 años –entrenó al Levante hace dos temporada cuando descendió a Segunda– y ha formado parte del cuerpo técnico del malogrado Tito Vilanova en el FC Barcelona como estratega. Los que le conocen destacan de él su conocimiento de la estrategia y su capacidad para estudiar los rivales –similar a Gracia–. A su favor cuenta con el factor de no tener equipo en estos momentos, por lo que no habría que negociar su incorporación con ningún otro club.

Otro de los nombres que está sonando con fuerza es el de Sergio González, al que ya contactó el Málaga tras la salida de Javi Gracia, aunque finalmente se decantó por Juande Ramos. El técnico catalán es otro del perfil que ahora busca Arnau, ya sabe lo que es entrenar al máximo nivel en el Espanyol, y cuenta con una dilatada experiencia como jugador en Primera, donde fue internacional y consiguió títulos con el Deportivo de la Coruña. Sergio también está en estos momentos en el paro, por lo que su llegada no sería un impedimento al tener que tratar con terceros.

El tercero de esta terna que maneja Arnau, tal y como apunta el diario Sport, es Óscar García Junyent, un entrenador muy de su agrado pero que en su caso se encuentra en activo. Óscar es el entrenador del Red Bull Salzburgo austriaco, con el que es campeón de su país y está muy cotizado en Inglaterra y Alemania. Al exjugador de Barcelona y Espanyol le seduce la opción de entrenar en España y en Málaga, ya se le vinculó al equipo blanquiazul el verano pasado para suplir a Gracia, pero aunque su salida sería más factible ahora que en verano, el Málaga tendría que negociar con el equipo austriaco las condiciones de su salida, ya que tiene contrato hasta 2018.

Estas tres son opciones factibles, pero los ofrecimientos a Arnau han sido constantes en estos días. El catalán ha querido hacer un paréntesis durante los días de Nochebuena y Navidad, para hoy retomar la elección. Pepe Mel, Miroslav Djukic, Michael Laudrup, Sergi Barjuán, Míchel o Luis García Plaza son algunos de ellos.

Además, también se han relacionado con el Málaga a entrenadores con más vínculo con el equipo como Salva Ballesta o Antonio Tapia, aunque Arnau busca otro perfil de entrenador en estos momentos.

En todo caso, el último que tiene que dar el visto bueno a la operación es el jeque Al-Thani, que siempre ha sido partidario de que el entrenador del Málaga sea un técnico con nombre –Jesualdo, Pellegrini, Schuster o Juande– aunque sí aceptó el fichaje de Javi Gracia en su día.