El Málaga CF hace oficial la marcha de Juande Ramos

Ya es oficial. El Málaga CF ha anunciado a través de sus redes sociales y en un escueto comunicado que Juande Ramos deja de ser entrenador del primer equipo blanquiazul, algo que era un secreto a voces desde el pasado jueves, cuando el jeque Al-Thani lo dejó entrever a través de las redes sociales.

El club ha querido agradecer "a Juande Ramos su trabajo y honestidad y le desea mucha suerte para el futuro en su vida profesional y personal". Y aunque han puesto punto y final al vínculo que unían a las dos partes por lo que resta de temporada y dos más, el acuerdo definitivo se ha demorado más de la cuenta.

El técnico ha firmado su desvinculación lejos de Martiricos, ya que no ha querido pasar por las dependencias de La Rosaleda durante el día de hoy ni tampoco desde que tomase su decisión. Además, no han trascendido los motivos de su adiós de forma oficial, pero el mal ambiente con alguno de los pesos pesados del vestuario y las críticas de la grada hacia su gestión están en el trasfondo de esta decisión, que Juande comunicó a los rectores malaguistas tras la eliminación copera contra el Córdoba, que no ha tenido vuelta atrás por parte del entrenador en las horas posteriores y que ya es oficial desde hace unos minutos con un comunicado.