Juande ya es historia en el Málaga

El ya exentrenador malaguista no quiso pasar por La Rosaleda y se despidió con una carta abierta en la que explica sus motivos.

Juande Ramos ya es pasado malaguista. Cinco días después de que el jeque hiciera saltar la liebre a través de su cuenta de twitter, el Málaga CF hizo oficial la desvinculación del manchego. Un giro drástico en el club que ha llegado a su fin de manera caballerosa por ambas partes, con comunicados suavizando el abrupto final de las relaciones entre ambas partes, pese a que aún les unía dos años y medio más.

Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y cerrada desde hace varios días y sólo quedaba que Juande Ramos rubricara su salida. Tras llegar a un acuerdo económico entre ambas partes –el manchego cobra lo trabajado– y tras también acordar una salida «limpia», la oficialidad del acuerdo no requería más demora.

Pero todo se hizo esperar hasta que Juande firmara en persona los papeles que le desvinculaban del Málaga. Y eso se demoró hasta media tarde, cuando el Málaga hizo oficial su salida.

Al manchego se le esperaba en La Rosaleda desde por la mañana, pero nunca llegó a acudir a las oficinas de Martiricos dando así esquinazo a la prensa, que aguardaban desde primera hora de la mañana. Almorzó en Málaga y firmó los papeles lejos de las dependencias malaguistas. Horas después se hacia oficial el comunicado en el que el club agradecía al técnico su «trabajo y honestidad», a la vez que le deseaba «mucha suerte para el futuro en su vida profesional y personal».

La segunda etapa de Juande Ramos llegaba a su fin y sólo quedaba conocer sus explicaciones. Porque los motivos reales del técnico pueden responder más a la tensión acumulada con los jugadores y la grada –sobre todo tras pedir su dimisión tras caer con el Córdoba en Copa del Rey–, el descontento con la planificación e incluso con la cadena de mando del club. De cualquier modo el técnico quiso explicar su salida a través de un comunicado, donde mostró sus sensaciones y dio carpetazo a su continuidad como malaguista.

En esa carta abierta al malaguismo que evidentemente sustituye a una rueda de prensa, el manchego mostró, sobre todo, su incomodidad por los últimos acontecimientos. El técnico argumentó que las lesiones han lastrado mucho al equipo, que tuvo un inicio irregular del que se repuso haciendo de La Rosaleda un fortín. Sin embargo, el entrenador aseguró que «jugar los partidos con la crispación de los últimos encuentros no ayuda al equipo», uno de sus motivos principales por los que no continúa, pese a que afirmó que sigue «creyendo en este equipo» y que «tiene muchas posibilidades de seguir creciendo y llegar al objetivo inicial», que no es otro que Europa.

«El fútbol es muy cambiante y ante situaciones adversas solemos ser los entrenadores los grandes perjudicados. En este caso concreto, he decidido desligarme de una situación que me incomoda y no me satisface», deslizó el manchego, englobando todos los motivos que están detrás de su decisión final.

Juande se despidió dando las gracias a todos los estamentos del club, desde la prensa, los aficionados, la colaboración del club, el presidente, la dirección deportiva, los trabajadores y los jugadores. «A todos les deseo muchos éxitos en el futuro porque serán los éxitos del Málaga CF», finaliza su carta abierta y su historia como malaguista.