El Gato fue columnista de La Opinión de Málaga

Romero siempre fue claro y transparente respecto al día a día del club.

El 24 de febrero de 2010, Gato Romero se asomaba por primera vez a las páginas de La Opinión de Málaga como columnista. El periódico lo anunciaba aquel día en su página 48: «Marcelo ´Gato´ Romero comienza desde hoy una colaboración semanal con La Opinión de Málaga como columnista». Junto a este anuncio, el desde ayer nuevo entrenador del Málaga CF, se estrenaba con un artículo de opinión titulado «Merecimos la buena suerte» en la que hablaba del partido jugado el fin de semana anterior en La Rosaleda (Málaga 2-Espanyol 1), tras goles de Fernando y de Obinna. Este párrafo fue su carta de presentación con los lectores de nuestro diario: «Frente al Espanyol no estuvimos finos, pero sí eficaces. Nos tocó tener la suerte de cara y me alegra que llegara a tiempo. El Málaga sigue demostrando que se deja la piel en cada partido pero, ¡ojo!, tenemos que ser cautelosos y no pensar que ya estamos salvados. Creo que debemos seguir con esfuerzo y humildad, que al final se refleja en los encuentros».

Desde entonces, el Gato Romero y su sección «Marcaje al Hombre» llegaron fieles cada miércoles en estas páginas. Romero fue claro en sus opiniones y un gran analista de la actualidad blanquiazul durante casi tres años, hasta que el 31 de octubre de 2012 se despidió de sus lectores de La Opinión: «Para quienes me sigan debo informarles que a partir de ahora soy el nuevo entrenador del Alhaurín de la Torre, junto con Marcos Iván Calle», finalizó escribiendo en la que fue su última columna.

Para este diario es un honor que dos de sus colaboradores en estos últimos tiempos hayan sido protagonistas esta semana de sendos nombramientos: Dani Romero, como nuevo delegado de pista del Unicaja, y Marcelo Romero, como nuevo entrenador del Málaga CF.

Algunas de las columnas de Gato Romero en La Opinión de Málaga. Aquí cuatro ejemplos de las opiniones que durante casi tres años ofreció en nuestro diario el, desde ayer, nuevo entrenador del Málaga CF

No hay duda de que al equipo le han sentado muy bien las vacaciones. Ha vuelto con un triunfo ante el Sporting, y jugando fuera de casa. La cosa mejora y se nota que en el Málaga ya hay competencia. También se nota que ninguno quiere relajarse, más sabiendo que llegan figuras de nombre y de trayectoria a este proyecto en el que todos saben que va a ser muy complicado para algunos futbolistas estar en el once inicial. Toca trabajar y esto es bueno.

También lo ha sido el descanso para despejar y salir del clima de derrota, pero ahora es importante volver a ganar en el próximo partido de Liga para salir de la zona baja. Pese a que ahora vienen partidos muy difíciles, no hay que pensar que porque toquen rivales como el Valencia o el Barcelona, equipos grandes, hay que darlos por perdidos. No es así.

Para el Málaga no va a ser lo mismo verse fuera del descenso esta semana. Los jugadores se van a dar cuenta de que con sólo ganar un partido han subido al puesto 16 y eso, psicológicamente, influye. Ahora hay que sacar otro triunfo en casa, con lo que el equipo tomaría el rumbo que está necesitando.

Y para ayudar a todo esto están los fichajes, que han llegado a tiempo. Son jugadores que tienen trayectoria y nombre y tienen cosas para aportar al equipo, con experiencia. Me gustan las declaraciones en las que dicen que vienen con ilusión por el nuevo proyecto, con ganas de estar en un proyecto ambicioso. La presentación de Baptista es un incentivo y para el Málaga es algo histórico que vengan jugadores de su categoría, que han jugado en el Sevilla, el Real Madrid o Roma. Es la estrella de este Málaga. La posible llegada de Diarrá es otra gran noticia. Es un mediocentro muy ofensivo que va a completar las exigencias del equipo. Se están intentando hacer contrataciones con mucha cabeza y así lo está demostrando Antonio Fernández al traer a jugadores para un puesto específico que necesita el equipo. No hay que menospreciar a los jugadores que están ya en la plantilla. Los nuevos van a ser una ayuda para ellos.

La clave de todo va a pasar por cómo esté el vestuario, lo cómodos que puedan llegar a sentirse con todas las incorporaciones nuevas que han llegado. Va a ser importante que todos remen para el mismo lado y que sepan que todo el que ha venido es para ayudar y aportar. El vestuario, cuanto más unido esté, mejor. Menos me preocupa el partido de hoy ante el Sevilla. No hay que preocuparse. Si ganamos será más confianza para los jugadores y creo que el Sevilla no tiene más equipo que nosotros.

Al fin se dio lo que venía pidiendo La Rosaleda que era ganar en casa. Por todos es sabido que vamos a sufrir hasta el final, pero el Málaga ha mostrado una clara mejoría que ya apuntábamos la semana pasada y que se veía en los tres partidos que se habían empatado. No me equivoco cuando digo que todos los jugadores son importantes para seguir sumando. Porque aunque se contradiga un poco, con la ausencia de Baptista y Duda, que son los que tienen que poner el talento en la plantilla, el equipo ha sabido rentabilizar muchos puntos gracias al esfuerzo colectivo.

La victoria seguramente va a tener mucho bien para la plantilla. No hay que confiarse de que esto está hecho. El equipo tiene que seguir sufriendo y luchando al máximo para seguir consiguiendo puntos. Tenemos una semana complicada en cuanto a la cantidad de partidos que hay y lamentablemente la plantilla es demasiada corta.

Pero en este momento hemos superado a Zaragoza y Almería en el average. Hay muchos equipos en la zona baja y ninguno se va a descolgar. Y sobre todo me da mucha tranquilidad que el equipo haya madurado mucho en las últimas semanas. Yo creo que va a estar todo igualado hasta el final de la Liga. Los equipos que están abajo luchan por mantenerse. Sin embargo, el Málaga se ha metido de nuevo en la pelea de la competición.

En el plano individual me gustó mucho la tranquilidad de Caballero. Es una pieza clave en el equipo. Han traído a un portero con hambre de gloria y con ganas de ser uno de los mejores porteros de Primera. Es hacia donde hay que apuntar, a jugadores con ambición de objetivos. Sebas ya dijimos que pedía su lugar en el once. Y Apoño, por ser de los más veteranos en el equipo y ser malagueño, tiene que recaer en él muchas de las responsabilidad del equipo.

Mañana tenemos una cita importante. Creo que el Málaga llega muy preparado al Bernabéu. Confío en que podamos arañar un punto ya que el Madrid no está en su mejor momento. Es cierto que los blancos no son de nuestra Liga, pero eso no debe de hacernos pensar que es sinónimo de derrota. Además, tengo un buen recuerdo de mi primer partido con el Málaga en el Bernabéu. Me tocó bailar con un Zidane que llegaba como estrella al Madrid y con otras grandes figuras, pero para nosotros no supuso un problema. Empatamos 1-1. En estos partidos la motivación va de serie. Son duelos para jugar con inteligencia porque el Madrid tiene mucha calidad y hay que estar concentrado los 90 minutos. Pero el partido más importante es contra Osasuna. Conseguir algo positivo sería un premio para el equipo, pero si se pierde tampoco hay que preocuparse porque en este momento hay que competir con cabeza y el Málaga tiene que saber dónde sacar los puntos.

Hace varias semanas apuntábamos en estas líneas la necesidad de que Duda volviera a jugar. El portugués sigue demostrando que es necesario en el equipo y le fue suficiente con una falta lateral para hacerse sentir dentro del campo. Junto a Caballero y Weligton son ahora mismo los más entonados del equipo. La mayoría de los clubes tienen un jugador que marca las diferencias. En nuestro caso es Duda y con la vuelta del luso puede haber muchas más posibilidades de seguir en Primera, deseando que las lesiones le permitan seguir evolucionando y jugando hasta el final de temporada.

Por lo que se refiere al partido contra la Real Sociedad, el Málaga jugó un partido en el que mostró que se jugaba la vida. De fútbol apenas podemos hablar, pero sí de sacrificio de los jugadores. Hubo más luchas, más atención y no dudo en cambiar también en el próximo partido el buen fútbol por los tres puntos.

También ha influido en el cambio la llegada de los dirigentes. Lo que está claro es que cuando llega una cabeza visible como Abdullah Ghubn que no tiene problemas en poner firme a la gente, los jugadores reciben un mensaje de atención. Su presencia también ha despertado a los futbolistas y al cuerpo técnico. Quedan diez partidos de los que hay que ganar cinco y tenemos la posibilidad el próximo domingo en casa de poder ir acortando esa diferencia. Me gustó la iniciativa que tuvo de fomentar el compañerismo y hacer piña llevando a todos los jugadores, lesionados y sancionados incluidos a San Sebastián. Es fundamental que dentro de un vestuario todo el mundo se lleve bien. Me da un poco de pena que esto se haya aplicado a falta de pocos partidos, pero más vale tarde que nunca. Repito lo mismo de otras veces, más de lo que están haciendo los dueños del club no se puede hacer. Estamos dependiendo de los resultados de la plantilla y esperemos que sigan reaccionando de la misma manera que hicieron en San Sebastián.

Por eso, el partido contra el Espanyol es el encuentro ideal para el Málaga. Los catalanes se encuentran en una posición relajada que nos puede beneficiar. El Málaga tiene que salir con la misma garra que en el partido anterior. Si volvemos a tener la misma actitud mostrada que en los anteriores partidos en La Rosaleda nos podemos despedir de seguir en Primera. Por eso hay que ganar. Es importantísimo conseguir dos victorias seguidas y la confianza que daría el equipo sería fundamental. Es vital hacer los deberes cuanto antes y no esperar al final. Y creo que la plantilla no debería de preocuparse.





Nos hemos quedado con cara de tontos. La derrota sufrida frente a la Real Sociedad fue un palo demasiado duro. Era un partido que estaba controlado, a la espera de festejar el triunfo, pero nos cogió por sorpresa de la manera en que perdió el Málaga CF. Sobraron los últimos cinco minutos. Hemos pecado de errores que nos han costado caro. Y este tipo de fallos no pueden ocurrir ante rivales que en teoría tienen menor presupuesto que el Málaga CF.

Sé que estamos siendo muy exigentes con el equipo, pero la ilusión que se ha creado no tiene marcha atrás. Con 23 puntos, el conjunto blanquiazul permanece en los puestos de privilegio, al ser el sexto. Sin embargo, en Anoeta desperdiciamos una excelente oportunidad de mantenernos quintos y, además, de poner tierra de por medio en relación a otros rivales directos en la pugna por jugar la Liga Europa.

Hemos caído ante rivales con los que en campañas anteriores el Málaga se jugaba el descenso, tales como el Levante, la Real Sociedad y el Rayo, aunque éste no estaba aún en la categoría. Frente a estos equipos, el conjunto de Manuel Pellegrini no puede permitirse el lujo de perder puntos si quiere seguir en posición de competición europea.

No quiero parecer adulador y pecar de patriotismo, pero Sebas Fernández es ahora mismo uno de los ejemplos a seguir dentro del terreno de juego junto al benalmadense Isco y al francés Jeremy Toulalan y al cerrojo de la portería, en manos de Willy Caballero, que nos brinda una tranquilidad y una seguridad como pocos guardametas. El Málaga CF necesita que todos los demás jugadores se contagien del espíritu de sacrificio de estos futbolistas mencionados.

Al término de este año el Málaga necesita sacar una pequeña diferencia, tanto en puntos como deportivamente, para de esta manera comenzar 2012 con la mentalidad de ir a buscar un puesto de Liga de Campeones. Es el momento de reaccionar.

Ahora el equipo albiceleste vuelve a enfrentarse a otro rival en teoría asequible, pero sin pecar de exceso de confianza, como es el Atlético Osasuna. Y en La Rosaleda, donde el Málaga sólo ha fallado frente al Real Madrid, no puede tropezar. Nos hemos dejado puntos por el camino que nos habrían situado en un puesto aún mejor, sin olvidar que estamos bien clasificados.

En este caso, como siempre, lo único que le pido al equipo es que le devuelva a la afición la garra, la intensidad y la concentración necesarias para evitar situaciones como las que se dieron en los cinco minutos fatídicos del final de Anoeta. La afición malaguista se merece mucho más.