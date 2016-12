Gato Romero: "Agradezco al jeque la confianza que me ha dado"

Gato Romero lleva tanto tiempo dentro del Málaga CF que no necesitaba presentación oficial, pero el club ha querido este mediodía hacer la puesta de largo que se merece el nombramiento del uruguayo como nuevo entrenador del primer equipo albiceleste, en sustitución del huido Juande Ramos.

El Gato se ha mostrado feliz por su nuevo reto profesional. "Para mí es un orgullo y un honor estar al frente de esta plantilla. He tenido la oportunidad de ser jugador, después estar dos años y medio en el cuerpo técnico y estoy feliz por estar ahora aquí. Estoy capacitado para llevar este proyecto adelante y estoy aquí por mis méritos"

Romero estuvo acompañado en la sala de prensa del estadio de La Rosaleda por el director deportivo, Francesc Arnau. Sobre la filosofía de juego que va a implantar al equipo, el charrúa ofreció algunas pinceladas: "Los que me han visto jugar saben cómo era de jugador. Ahora quiero trasladar a los jugadores el ser un equipo competitivo, sólido, que va a llegar a La Rosaleda y va a salir a ganar. Somos el Málaga CF, una familia y vamos a ir todos de la mano", aseguró.

El nuevo entrenador malaguista tuvo palabras de elogio para su antecesor. "Juande es una excelente persona y un gran trabajador. Me he empapado de Javi Gracia y de él. Con Juande no he hablado desde mi nombramiento, pero para mí todo lo que sean consejos suyos los voy a tomar de la mejor manera. Es un gran entrenador y sus consejos los asumiré. Mejor escuela no pude tener con Juande Ramos y Javi Gracia".

Sobre los nombres de otros entrenadores que salieron a la palestra antes de su nombramiento, Romero lo ve "normal". "Hasta última hora estaba esperando que apareciera Juande. Se ha tomado una decisión en base de ver muchas opciones. Quizás por estar cerca de los jugadores, conocer el equipo... Cuando llegué a Málaga hubo dudas de si iba a valer para el equipo y ahora puede pasar lo mismo, pero esa es una motivación especial para mí. Empieza una nueva etapa. Salieron muchos nombres y creo que el jeque lo ha visto claro, lleva viéndome trabajar con el grupo mucho tiempo y agradecerle esa confianza que me ha dado", apuntó.

La rueda de prensa de Marcelo Romero: