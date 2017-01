El Málaga arranca el 2017 pendiente del lesionado Ricca

No acabó el año 2016 con buenas noticias para el Málaga CF, ya que Fede Ricca no se pudo ejercitar en la última sesión por una lesión, que está pendiente de evolución para conocer el alcance exacto. Según apuntó el propio club, el lateral uruguayo sufre una lesión miofascial en el sóleo de su pierna derecha, lo que le impidió entrenar el sábado y está a expensas de ver cómo evoluciona. Las primeras previsiones apuntan a que estará unos 15 días de baja, por lo que quizás no esté para el primer once del Gato Romero en Balaídos.

El zaguero había compartido la titularidad con la suplencia con Juande Ramos, pero ahora partía desde cero como el resto de competidores por hacerse un puesto –Miguel Torres y Juankar–. En cualquier caso, el conjunto blanquiazul tiene recambios en esa posición.

El resto de lesionados del equipo malaguista continúan con su proceso. Están sufriendo leve mejoría en la última semana Keko y Charles, que trabajan sobre el césped e incluso tocan balón, siempre a las órdenes del readaptador físicos Hugo Camarero.

Quizás en un futuro no muy lejano puedan estar ya aptos y a las órdenes de Romero, ya que suman más de tres meses en el dique seco. Weligton y Kumanovic siguen en el mismo punto y sin visos de que puedan estar pronto de vuelta. Un contratiempo serio que podría solventar el club en el mercado invernal.