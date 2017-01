La plantilla ya mira al duelo contra el Celta

La plantilla del Málaga volvió a la rutina ayer tras el baño de multitudes que se dio el pasado lunes por la tarde. El conjunto que dirige Gato Romero ha intensificado el trabajo con vistas al duelo de este domingo en Vigo, ante un Celta en racha.

El entrenador uruguayo contó en esta ocasión con nueve canteranos y los lesionados no tienen visos de recuperarse para Balaídos, por lo que Keko y Charles aceleran en su puesta a punto pero no se les espera de manera momentánea.

Por parte del Celta, el que parece que tiene muy complicado llegar es Fabián Orellana, uno de los mejores jugadores del conjunto gallego que se lesionó una semana antes de afrontar el parón navideño. El chileno no ha terminado de recuperarse y no forzarán. Así lo afirmó estos días el técnico celeste, que también descartó a Planas. «Para el finde sería justo, todavía no se han integrado con el equipo y si no es al finde con más seguridad será al principio de la próxima», dijo.