Peñaranda se saca la espina

Adalberto Peñaranda (Mérida, Venezuela 31/5/1997) ya ejerce como nuevo delantero del Málaga CF. El internacional venezolano fue presentado ayer al mediodía como jugador del Málaga CF en calidad de cedido procedente del Watford inglés. « Quiero darle gracias a dios por permitirme jugar al fútbol y volver a la Liga española», declaró el atacante durante su puesta de largo, donde estuvo acompañado por Francesc Arnau, director deportivo blanquiazul, y posó con su nueva camiseta, en la que lucirá el dorsal número 16.

El vinotinto se mostró entusiasmado con su nueva aventura en el Málaga CF, en el que estuvo muy cerca de recalar de la mano de Manel Casanova, director de La Academia, y explicó las razones por las que ha elegido el equipo blanquiazul pese a contar con otras proposiciones de equipos de Primera División. «Tenía varias ofertas de la Liga, pero me decidí por el Málaga porque años atrás ya me quisieron, así me quito esa espinita que tenía. Voy a dar lo mejor de mí».

Y continuó: «La conversación la tuvo mi representante con Arnau y cuando él me dijo que había una oferta del Málaga no me lo pensé dos veces. Es un club histórico, está haciendo una gran temporada y quiero consagrarme aquí», insistió el delantero.

Por otro lado, Peñaranda aseguró que se siente mejor en la demarcación de extremo que de delantero, aunque jugará donde decida el Gato Romero, su nuevo entrenador. «Mi posición natural es extremo izquierdo, pero puedo jugar de delantero, es decisión del míster donde él me quiera colocar, yo estoy a disposición para jugar donde sea», afirmó.

En el Málaga coincide con otros tres compatriotas (Juanpi, Rosales y Villanueva) lo que le facilita la adaptación. «Me siento muy orgulloso de representar a mi país y de ser cuatro venezolanos en el Málaga, es un orgullo para mí y para mi país. Pero no solo por eso, hay muy buena vibra en el vestuario con todos los jugadores».

Peñaranda llega a Málaga cedido hasta junio, pero con una opción de ampliar el préstamo un año más, intención que desea cumplir para progresar y tener continuidad en un club. «Mis intenciones son hacer lo mejor posible hasta junio y si dios quiere seguir un año más con el Málaga».

Y tuvo mención especial para el gesto de Weligton, que puso su ficha de extracomunitario a disposición del club para poder ficharle. «Estoy muy agradecido por lo de Weligton, es algo que no hace todo el mundo, le deseo una pronta recuperación».







El jugador mandó un mensaje de tranquilidad a la afición respecto a su estado físico. «Estoy para jugar. Si el partido fuese ahora mismo estoy para jugar. Estoy muy bien físicamente, me entrené con el grupo perfectamente y estoy a su entera disposición».

Por último, explicó las razones por las que no ha cuajado en el Udinese, su anterior equipo. «El primer entrenador se fijaba más en los jugadores experimentados, con el segundo estuve primero en la selección y luego lesionado, aunque me dijo que contaba conmigo y quería verme jugar».