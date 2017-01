El Gato hace piña en Vigo

No hay sorpresas en la primera lista de Marcelo. No al menos hasta los minutos previos al comienzo del choque en Balaídos. Y es que Gato Romero ha querido llevarse a toda la plantilla a tierras gallegas, tal y como se apuntó días atrás. Es decir, que por ahora no hace distinciones entre jugadores aptos, lesionados o que no tienen tránsfer, como es el caso de Adalberto Peñaranda, último fichaje malaguista.

Así, está previsto que esta tarde se monten en el avión con destino a Vigo jugadores como Weligton, Charles, Keko o Ricca, que están lesionados. También el mencionado Peñaranda, del que aguardarán hasta el último momento por saber si llegar el pasaporte futbolístico para poder jugar. Kuzmanovic, que sigue en tierras suizas, no viaja. Al igual que los africanos En-Nesyri y Koné, concentrados con su selecciones para la Copa África.

Los canteranos Luis Muñoz y Javi Ontiveros sí viajan, no así otros jóvenes frecuentes en el equipo como Kuki, Aarón, Arturo o Mula. Kuzmanov